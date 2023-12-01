Tropikal rotada gezilecek 10 en iyi yer. Atlas Okyanusu’nun kalbinde

Tatil cenneti Bahamalar güzelliğiyle göz kamaştırıyor. İşte Bahamalar’da gezilecek yerler…

KAYNAK: Haber Merkezi
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Tropikal rotada gezilecek 10 en iyi yer. Atlas Okyanusu’nun kalbinde 1

Atlantik Okyanusu’nda yer alan Bahamalar 700 adadan meydana geliyor. Cennetin başkenti ise Nassu’dur.

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Tropikal rotada gezilecek 10 en iyi yer. Atlas Okyanusu’nun kalbinde 2

En popüler plajı Taionu’dur. Plaj Grand Bahama’dadır.

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Tropikal rotada gezilecek 10 en iyi yer. Atlas Okyanusu’nun kalbinde 3

Turistlerin oldukça ilgisini çeken Bahamalar’da gezilik 10 en iyi yer açıklandı.

İşte liste:

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Tropikal rotada gezilecek 10 en iyi yer. Atlas Okyanusu’nun kalbinde 4

Atlantis Cennet Adası'ndaki Aquaventure Su Parkı

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Tropikal rotada gezilecek 10 en iyi yer. Atlas Okyanusu’nun kalbinde 5

Blue Lagoon Island

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Tropikal rotada gezilecek 10 en iyi yer. Atlas Okyanusu’nun kalbinde 6

Marine Habitat at Atlantis

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Tropikal rotada gezilecek 10 en iyi yer. Atlas Okyanusu’nun kalbinde 7

Disney Castaway Cay

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Tropikal rotada gezilecek 10 en iyi yer. Atlas Okyanusu’nun kalbinde 8

Cable Beach

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Tropikal rotada gezilecek 10 en iyi yer. Atlas Okyanusu’nun kalbinde 9

Queen's Staircase

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Tropikal rotada gezilecek 10 en iyi yer. Atlas Okyanusu’nun kalbinde 10

Baha Bay Water Park

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Tropikal rotada gezilecek 10 en iyi yer. Atlas Okyanusu’nun kalbinde 11

Clifton Heritage National Park

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Tropikal rotada gezilecek 10 en iyi yer. Atlas Okyanusu’nun kalbinde 12

Pink Sands Beach

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