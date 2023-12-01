Tropikal rotada gezilecek 10 en iyi yer. Atlas Okyanusu’nun kalbinde

Tatil cenneti Bahamalar güzelliğiyle göz kamaştırıyor. İşte Bahamalar’da gezilecek yerler…
Atlantik Okyanusu’nda yer alan Bahamalar 700 adadan meydana geliyor. Cennetin başkenti ise Nassu’dur.
En popüler plajı Taionu’dur. Plaj Grand Bahama’dadır.
Turistlerin oldukça ilgisini çeken Bahamalar’da gezilik 10 en iyi yer açıklandı.
İşte liste:
Atlantis Cennet Adası'ndaki Aquaventure Su Parkı
Blue Lagoon Island
Marine Habitat at Atlantis
Disney Castaway Cay
Cable Beach
Queen's Staircase
Baha Bay Water Park
Clifton Heritage National Park
Pink Sands Beach