TRT açıkladı. Ücretli olacak

TRT’nin UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa, Konferans ve Süper Kupa’nı yayın haklarını 3 yıllığına satın almasının ardından herkesin kafasındaki ücretli platform düşüncesi gerçek oldu. TRT’nin dijital platformu olan Tabii’nin yeni dönemde ücretli abonelik sistemi ile hizmet vereceği belli oldu.

Ücretli aboneliklerde reklamsız olarak hizmet verecek olan Tabii’nin abonelik ücretleri de belli oldu.

ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR?

Tabii’nin aboneliğini alanlar içerikleri ve maçları reklamsız bir şekilde izleme imkanına sahip olacaklar. Premium üyeliğini satın alanlar UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçlarını izleyebilecek.

Premium üyelik alanların yararlanacağı hizmetler:

Reklamsız izleme, indirip izleme, en yüksek kalitede izleme, 24 saate kadar geri alma imkanı.

Tabii Premium alacak olan aboneler aylık olarak 99 liralık ödeme yapacaklar. Premium paketleri 21 Ağustos tarihinden itibaren satın alma işlemlerini yapabilecekleri

Aynı zamanda Tabii’yi abonelik satın almadan izlemek isteyen kullanıcılar reklamlı bir şekilde platformu kullanmaya devam edebilecek.