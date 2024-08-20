TRT açıkladı. Ücretli olacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TRT açıkladı. Ücretli olacak

TRT’nin dijital platformu Tabii yeni yayın döneminde ücretli abonelik seçeneğini devreye sokuyor. Tabii platformunun aylık abonelik ücreti de belli oldu.

TRT’nin UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa, Konferans ve Süper Kupa’nı yayın haklarını 3 yıllığına satın almasının ardından herkesin kafasındaki ücretli platform düşüncesi gerçek oldu. TRT’nin dijital platformu olan Tabii’nin yeni dönemde ücretli abonelik sistemi ile hizmet vereceği belli oldu.

Ücretli aboneliklerde reklamsız olarak hizmet verecek olan Tabii’nin abonelik ücretleri de belli oldu.

5165-nunhy.jpg

ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR?

Tabii’nin aboneliğini alanlar içerikleri ve maçları reklamsız bir şekilde izleme imkanına sahip olacaklar. Premium üyeliğini satın alanlar UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçlarını izleyebilecek.

Premium üyelik alanların yararlanacağı hizmetler:

Reklamsız izleme, indirip izleme, en yüksek kalitede izleme, 24 saate kadar geri alma imkanı.

Tabii Premium alacak olan aboneler aylık olarak 99 liralık ödeme yapacaklar. Premium paketleri 21 Ağustos tarihinden itibaren satın alma işlemlerini yapabilecekleri

Aynı zamanda Tabii’yi abonelik satın almadan izlemek isteyen kullanıcılar reklamlı bir şekilde platformu kullanmaya devam edebilecek.

ekran-goruntusu-2024-08-20-165511.png

Öne Çıkanlar
Kızarma yağına 1 tatlı kaşığı ekleyin... Patatesi çıtır çıtır yapan aşçı sırrıymış
Kızarma yağına 1 tatlı kaşığı ekleyin... Patatesi çıtır çıtır yapan aşçı sırrıymış
Antalya'da hasadı başladı : Günde 4 tane yenildiğinde bağırsakları temizliyor
Antalya'da hasadı başladı : Günde 4 tane yenildiğinde bağırsakları temizliyor
NOW TV'den seyircileri üzen Kızıl Goncalar kararı! Herkes yeni bölümleri bekliyordu
NOW TV'den seyircileri üzen Kızıl Goncalar kararı! Herkes yeni bölümleri bekliyordu
Yusuf Güney dünyaya gelecek acayip varlıkları açıkladı. İki yeni kehaneti duyurdu
Yusuf Güney dünyaya gelecek acayip varlıkları açıkladı. İki yeni kehaneti duyurdu
Dilan Polat olayı nedir?
Dilan Polat olayı nedir?
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
Son Haberler
Kızarma yağına 1 tatlı kaşığı ekleyin... Patatesi çıtır çıtır yapan aşçı sırrıymış Yemek Tarifleri
Kızarma yağına 1 tatlı kaşığı ekleyin... Patatesi çıtır çıtır yapan aşçı sırrıymış
Worrall'ın yeni adresi netleşiyor Spor
Worrall'ın yeni adresi netleşiyor
Son dakika... Bir asker şehit oldu Gündem
Son dakika... Bir asker şehit oldu
Evin etrafını alevler sardı. Vatandaşlar büyük panik yaşadı Gündem
Evin etrafını alevler sardı. Vatandaşlar büyük panik yaşadı
Reha Muhtar ölüm döşeğinde kadının derdine bak. İnsan bir 'geçmiş olsun' der... Gündem
Reha Muhtar ölüm döşeğinde kadının derdine bak. İnsan bir 'geçmiş olsun' der...
Yataktan bir türlü çıkarılamayan şişman kedi güldürdü Yaşam
Yataktan bir türlü çıkarılamayan şişman kedi güldürdü