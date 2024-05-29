TRT bu olayla çalkalanıyor. Sevgilisiyle basıldı sonra da kendini astı

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) Ankara Oran'daki yerinde yaşanan olay kurumun yöneticilerini harekete geçirdi.

Medyaradar'ın iddiasına göre, yaklaşık 29 yıldır profesyonel olarak haber kameramanlığı yapan TRT World çalışanı, dün saat 11.00 sıralarında intihar teşebbüsünde bulundu.

Kablolarla kendini asarak intihar teşebbüsünde bulunan kameramanın yaklaşık 2 ay önce, spor servisinde çalışan evli sevgilisiyle basıldığı iddia edilirken, iki ismin şikayet edilmesi üzerine TRT yönetiminin harekete geçtiği ifade edildi.

"KARIMI TACİZ EDİYOR" ŞİKAYETİ

Yasak aşk skandalı sonrası kadının eşinin, TRT World yönetimini aradığı, kameraman hakkında 'Karımı taciz ediyor' şikayetinde bulunduğu öne sürüldü.

DURUMU CİDDİ

Kameramanın, iki meslektaşı tarafından son anda kurtarıldığı ve hastaneye kaldırılan kameramanın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.