TRT Haber ekranlarında yapılan bir canlı bağlantı sırasında yayın aniden kontrolden çıktı. Stüdyodan kanal merkezine bağlanıldığı sırada, arka planda bulunan bir kadının yaşadığı gerginlik canlı yayına yansıdı. Görüntülere yansıyan anlarda kadının yüksek sesle “Yeter” diye bağırdığı ve üzerindeki ceketi yırtarak yere fırlattığı görüldü.

REJİ MÜDAHALE ETTİ, GÖRÜNTÜ VE SES KISILDI

Olayın ekrana yansımasıyla arka plan görüntüsü hemen yayından kaldırılırken, ses de kısa süreliğine kısıldı.

Canlı yayına yansıyan anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kadının kimliği ve olayın perde arkasıyla ilgili kurumdan herhangi bir açıklama gelmedi.