Fatih Erbakan Cumhur İttifakı'na hayır dedi. TRT yayını kesti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan canlı yayında 'ittifak' kararını açıkladı.

Erbakan, AKP’den gelen Cumhur İttifakı’na katılım teklifini kabul etmediklerini açıkladı.

"14 Mayıs seçimlerine hiçbir ittifaka dahil olmadan yolumuza devam edeceğiz" diyen Erbakan ayrıca cumhurbaşkanı adayı olacağını da resmen ilan etti.

TRT YAYINI KESTİ

Erbakan Cumhur İttifakı'nı 'desteklemeyeceklerini' açıklar açıklamaz TRT yayını kesti.

O esnada Erbakan’ın açıklamasını sürdürdüğü görülürken, TRT Haber stüdyo yayınına geri döndü.

Yayının kesilmesinden sonra Erbakan, cumhurbaşkanı adayı olacağını duyurdu.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

ERBAKAN'IN AÇIKLAMALARI

Fatih Erbakan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“Milli Görüş davası 90 yaşında olmasına rağmen İstanbul surlarına önüne hak dava uğrunda koşup gelen Ensari’nin davasıdır. Bu dava Kudüs esaret altındayken ben nasıl gülebilirim diyebilen Selahattin Eyyübi’nin davasıdır, Sultan Fatih’in davasıdır.

Milli Görüş sancağı asla yere düşmeyecektir. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen yapıcı muhalefet anlayışıyla sadece eleştiren değil aynı zamanda somut projelerini ortaya koyan, Milli Görüş çizgisinden ödün vermeyen vakarlı duruşuyla, siyaseti ticaret olarak değil ibadet olarak yapan kadrolarıyla partimiz çok kısa süre içerisinde milletimizin teveccühüne mahzar olmuştur.

Projelerimiz, kaynak paketlerimiz, somut çözüm önerilerimiz hazır. İlk 100 gün icraatlarımız hazır. Makam ve rakam için, ihale ve koltuk için değil Allah rızası için çalışan kadrolarımız hazır. Son derece kapsamlı istişareler sonucunda 14 Mayıs milletvekili seçimlerine herhangi bir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak girme kararı aldık Cumhurbaşkanlığı seçiminde de partimizin cumhurbaşkanı adayı olarak YSK’ya başvurumu gerçekleştireceğim"