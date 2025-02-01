TRT dizilerindeki sır perdesi aralanıyor. WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı

Dizi-film sektöründe Ayşe Barım ile patlak veren tekelleşme skandalı sürüyor. TV100 yazarı Fuat Uğur, TRT'nin yapımlarının arkasındaki sır perdesini araladı.

Talento Menajerlik adlı ajansın sahibi Tuncay Altunoğlu ve rds İletişim’in sahibi Rabia Sultan Düzenli'nin oyuncuları da TRT ve ATV dizilerinde sürekli olarak rol almış.

Tüm Türkiye bu günlerde dizi-film sektöründeki tekelleşmeyi konuşuyor. İlk olarak TV100'den Fuat Uğur'un kaleme aldığı ve odağında ID İletişim ve Ayşe Barım'ın olduğu yazısı sonrası pek çok oyuncunun ismi skandalların göbeğine düştü.

Gerçek Gündem'deki habere göre ID İletişim oyuncuları, Ayşe Barım'a art arda destek açıklamaları yaparken; başta Farah Zeynep Abdullah olmak üzere farklı farklı isimler ise sektördeki tekelleşmenin iç yüzünü anlatan paylaşımlarda bulundu.

Tüm bu gelişmeler devam ederken önce Rekabet Kurulu, aralarında ID İletişim'in de olduğu 21 şirket hakkında soruşturma başlattı. Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım hakkında re'sen soruşturma başlattı.

Tekelleşme iddialarıyla başlayan süreç farklı bir boyuta evrildi ve Ayşe Barım "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklandı.

Adı Gezi Parkı olaylarına karışmıştı: Ayşe Barım'ın ilk ifadesi ortaya çıktı

TRT'DE NELER DÖNÜYOR?

Ayşe Barım'ın tutuklanması sonrası Gezi eylemlerine katılan oyuncular tek tek ifadeye çağrıldı. Ayşe Barım'ın tutuklanmasına tepkiler devam ederken tekelleşme iddialarını ilk dile getiren TV100 yazarı Fuat Uğur, "Biraz da TRT’nin oyunculuk ajanslarını konuşalım" başlıklı yazısında bu kez de TRT'yi mercek altına aldı.

Uğur, kendisini arayan bir oyuncunun isyanını kaleme aldı. Kendisini arayan oyuncunun TRT’ye sürekli ama sürekli oyuncu sağlayan ajansların ve onlarla birlikte hareket eden yapım şirketlerinin mağdur ettiği isimlerden biri olduğunu belirten Uğur, 'birkaç oyunculuk ajansının TRT'ye üs kurmuş durumda' olduğunu iddia etti.

İddiaların odağında ise iki isim yer alıyor: Talento Menajerlik adlı ajansın sahibi Tuncay Altunoğlu ve rds İletişim’in sahibi Rabia Sultan Düzenli. Mehmet Fetihler Sultanı ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin kast işlerini Talento Menajerlik yapıyor. Kızılcık Şerbeti’nde oynayan Sıla Türkoğlu ile Altan Erkekli de bu ajansa kayıtlı. YouTuber Murat Soner'in araştırmasına göre, Altan Erkekli son 5 yılda 29 ayrı rol almış.

TRT'deki Diriliş Ertuğrul ile ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman’ın oyuncu kadrosunu ise rsd İletişim’in sahibi Rabia Sultan Düzenli kurduğu belirtiliyor.