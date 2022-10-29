﻿TRT Genel Müdürlüğü personel alacak

TRT Genel Müdürlüğü, siber güvenlik uzmanı olarak istihdam etmek üzere personel alacak.

Adaylar başvurularını 24 Kasım 2022 tarihine kadar TRT kariyer sayfası üzerinden yapacaklar.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve/veya Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak

Siber Güvenlik çözümleriyle (Firewall, IPS/IDS, Web Gateway, Email Gateway, VPN, WAF, Vulnerability Assessment, Database Security, DNS Security, NAC, Server/Endpoint Security) ilgili en az 2 (İki) yıl tecrübe (kurulum, yönetim, analiz) sahibi olmak

Zafiyet yönetimi ve zafiyetlerin giderilmesi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak

SIEM yönetimi, analizi ve korelasyon yazımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOC/SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularına hakim olmak

Bilgi Güvenliği Mevzuatı (5651 Sayılı Kanunu, KVKK, Elektronik İmza Kanunu, Elektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliği vs.) hakkında bilgi sahibi olmak

Offensive Security Certified Professional (OSCP) veya Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikalarından birine sahip olmak