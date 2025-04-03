"TRT, halkın malıdır, iktidarın borazanı değil"

Kaynak: ANKA
"TRT, halkın malıdır, iktidarın borazanı değil"

Birleşik Kamu İş yaptığı açıklamada 'TRT, iktidarın değil, tüm vatandaşların kanalı olmak zorundadır' dedi.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu tarafından TRT’ye ilişkin yapılan açıklamada, “Eğer gerçekten "tarafsızlık" gibi bir ilkeniz varsa, muhalefetin sesini kısmaktan, siyasi iktidarı yüceltmekten ve halkı kutuplaştırmaktan vazgeçin. TRT, iktidarın değil, tüm vatandaşların kanalı olmak zorundadır! Bu ülkenin emekçileri, vergileriyle finanse edilen TRT’nin iktidarın sansür aracı olarak kullanılmasına asla izin vermeyecektir!” ifadelerine yer verildi.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu sosyal medya hesbından yaptığı yazılı açıklamada TRT’nin yayın politikasını ve boykot çağrılarına destek veren dizi oyuncularının dizilerden çıkarılmasına tepki gösterdi. Konfederasyon açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"TRT’nin yayın politikası, iktidarın her dediğini tekrar eden bir propaganda aygıtına dönüşmüştür"

TRT, vatandaşlarının vergileriyle finanse edilen bir kamu kurumu olup herhangi bir siyasi partinin propaganda aracı değildir ve olmayacaktır! Yıllardır her seçimde iktidarın borazanı haline gelen TRT, bugün "tarafsızlık" gibi gülünç bir iddiada bulunarak halkın aklıyla alay etmektedir. TRT’nin yayın politikası, yıllardır muhalefeti yok sayan, halkın farklı kesimlerini görmezden gelen, iktidarın her dediğini tekrar eden bir propaganda aygıtına dönüşmüştür. Şimdi ise vatandaşın en doğal hakkı olan tüketim tercihini kullanmasını "siyasi kampanya" olarak nitelendirerek suç unsuru olarak lanse etmektedir.

"TRT’nin iktidarın sansür aracı olarak kullanılmasına asla izin vermeyecektir"

Oyuncularının şahsi paylaşımı nedeniyle "kurumsal ilkeler" bahanesiyle diziden çıkarılması, TRT’nin esas amacını bir kez daha gözler önüne sermektedir: İktidarın hoşuna gitmeyen en küçük çıkışı bile cezalandırmak! Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak altını çiziyoruz: Eğer gerçekten "tarafsızlık" gibi bir ilkeniz varsa, muhalefetin sesini kısmaktan, siyasi iktidarı yüceltmekten ve halkı kutuplaştırmaktan vazgeçin. TRT, iktidarın değil, tüm vatandaşların kanalı olmak zorundadır!Bu ülkenin emekçileri, vergileriyle finanse edilen TRT’nin iktidarın sansür aracı olarak kullanılmasına asla izin vermeyecektir!"

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