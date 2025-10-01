TRT muhabiri İsrail saldırısında öldürüldü!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TRT muhabiri İsrail saldırısında öldürüldü!

TRT adına görev yapan serbest gazeteci Yahia Barzaq, İsrail’in hain saldırısında öldürüldü.

Hain İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında TRT adına görev yapan serbest gazeteci Yahia Barzaq öldürüldü.

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, Yahia Barzaq’ın İsrail’in saldırısında hayatını kaybettiğini açıkladı. Sobacı, "Çok üzgünüz. Yahia Barzaq kardeşimiz katil İsrail’in saldırısında şehit düştü. Rabbim rahmet eylesin. İsrail gazetecileri katlederek insanlık suçlarını gizleyemeyecek” sözleriyle tepki gösterdi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında Barzaq için “Hakikatin izini süren cesur bir ses” ifadelerini kullandı. Duran, İsrail’in gazetecilere yönelik saldırılarının gerçeği örtbas edemeyeceğinin altını çizdi.

