TRT muhabiri, Sane'nin gideceği takımı açıkladı

Bayern Münih'ten ayrılması beklenen Alman yıldız Leroy Sane için Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki yarış devam ediyor.

TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven, Leroy Sane transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Sane’ye birçok kulüpten teklif var. Kontratı sona erdiği için herkes onu kadrosunda görmek istiyor. Türkiye’den Galatasaray ve Fenerbahçe de transfer yarışında" diyen Yurduseven, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ve Icardi, Osimhen gibi oyuncular nedeniyle transferde avantajlı olduğunu söyledi.

Yurduseven, "Arada 1-2 milyon Euro fark olsa bile Galatasaray, Sane’yi ikna edebilir" ifadelerini kullandı.

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