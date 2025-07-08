TRT sanatçısı Nurcan Altınok’a drone çarptı: “Kafam gitti” deyip sahneyi salladı! Festivalde şok kaza

Kumluca Ortaköy Mahalle Muhtarlığı ile Batı Antalya Gençlik Platformu’nun düzenlediği 3. Uluslararası Baysıfest Ortaköy Kültür ve Sanat Günleri, iki gün sürdü.

Festivalin ilk gününde mahalleli ve katılımcılar, halk oyunları ile yöresel sanatçıların şarkı ve türküleriyle keyifli anlar yaşadı. Son gününde ise oyunlar ve yarışmalar düzenlendi, kazananlara ödüller verildi.

Ortaköy Köy Yaşam Merkezi’nde Nurcan Altınok’un konseri düzenlendi. Altınok, sahnede şarkı söylerken ve davetlilerle dans ederken kafasına dron çarptı.

Dronun sahneyi çekerken sebep olduğu kazada Altınok, “Anam kafam gitti” diyerek şaşkınlığını ifade etti. Sanatçı, buna rağmen şarkısına ve dansına devam etti.

NURCAN ALTINOK KİMDİR?

Nurcan Altınok, Türk Halk Müziği sanatçısı ve müzik öğretmenidir. 1980 yılında Burdur’da doğmuştur. Müziğe ilgisi ilkokulda müzik öğretmeninin teşvikiyle başlamış, türkü söylemeye yönelmiştir.

Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü’nden mezun olmuş, şan eğitimi almıştır. Eğitim sürecinde Burdur’daki festival ve etkinliklerde sahne alarak deneyim kazanmıştır.

2004 yılında TRT Amatör Ses Yarışması’nda Türk Halk Müziği Akdeniz Bölgesi birincisi olmuştur.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı mahalli ses sanatçısı olarak görev yapan Altınok, uzun yıllar Burdur’da müzik öğretmenliği yapmış, şu anda Bitlis’te bu görevini sürdürmektedir.

2016 yılında “Yaylaların Yörükleri” albümünü çıkarmış, Burdur’un kültürünü ve Teke Yöresi’ni tanıtan 15 eserden oluşan bu albümün klip çekimlerini Burdur’da gerçekleştirmiştir. Apple Music ve Spotify gibi platformlarda eserleri bulunmaktadır.