TRT spikerinden ödül töreninde küfür dolu sözler: Öfke kustu!

Ankara’da gerçekleştirilen “Esaretten Cesarete Film Festivali” ödül töreninde yaşananlar gündeme bomba gibi düştü. TRT spikeri Oya Eren Özkan'ın sahnede yaşanan bir konuşmayı kesmesinin ardından küfür dolu söylemlerle sahneden inmesi tartışma yarattı.

“SİYASİ MESAJ VERMEYELİM’’

Festivalde ‘En İyi Kurmaca Film’ ödülünü kazanan “Kurtlar” adlı yapımın 24 yaşındaki yönetmeni Ecre Begüm Bayrak, sahnede yaptığı konuşmada tutuklu öğrencileri ve Grup Yorum’u anmasını siyasi mesaj olarak nitelendiren TRT spikeri Oya Eren Özkan, ödül konuşmasına müdahale ederek yönetmen Bayrak’ın sözünü kesti.

"BU ŞARTLAR ALTINDA SUNMAYA DEVAM EDEMEM"



Ecre Begüm Bayrak sahneden inerken, Özkan mikrofonu bırakarak, “Bu şartlar altında sunmaya devam edemem” dedi.

Festivalde bulunan izleyiciler, jüri üyeleri ve yönetmenler yaşananlara tepki gösterdi. BirGün'ün haberlerine göre, Özkan’ın sahne arkasında ve fuaye alanında “şerefsizler”, “kansız köpek”, “vatansız teröristler” gibi ifadelerle hakaret ettiği, bazı kişilere karşı ise ‘bozkurt’ işareti yaptığı görüldü.

FESTİVAL KOMİTESİ TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşanan olayın ardından festival komitesi tarafından açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı;



"30 Mayıs gecesi Ankara'da düzenlenen Esaretten Cesarete Film Festivali ödül töreni sırasında, En İyi Kurmaca Film ödülünü almak üzere sahneye davet edilen Kurtlar filminin yönetmeni Ecre Begüm Bayrak, ödül aldıktan sonra yaptığı konuşma sırasında beklemediğimiz bir şekilde sunucunun kişisel, aşırı, haksız tepkisine maruz kalmıştır.

Kurtlar filmi cesaretle ele aldığı konu ve filmin etkili anlatımı, kurgu tekniği, sinematografisi nedeni ile festivalin ön jüri ve jüri üyeleri En İyi Film Ödülünü oy birliği ile vermişler, yönetmenin filmi gösterime alınmış ve ödül alması için kendisi bizzat festival direktörü tarafından Ankara'ya davet edilmiştir.

Misafirimiz olan genç kısa filmci arkadaşımıza, sunucunun tepkisinin festival yönetimi ve festivali destekleyen kurumlar ile bir ilgisinin olmadığını kamuoyu ve kısa filmcilerle paylaşmak istiyoruz ve bundan sonra sanatsal etkinliklerde, icra ettiği eser ve görüşleri nedeni ile sanatçılara tepki gösterilmemesini diliyoruz.

Sanatın ve sanatçının kendini ifade etme özgürlüğünün kısıtlanamayacağına ait duruşumuzun değişmediğini ve değişmeyeceğini tüm sanatseverlere bildiriyoruz."

Komite, genç yönetmenin festivale bizzat davet edildiğini, filminin ödül almasının jüri kararıyla belirlendiğini belirterek, sanatçılara yönelik baskı ve sansüre karşı durduklarını vurguladı.



“SALDIRIYA UĞRADIM, ÇOK ÜZGÜN VE ÖFKELİYİM”

Yaşananların ardından bir açıklama da yönetmen Ecre Begüm Bayrak tarafından geldi. sahneden indikten sonra hakarete ve fiili saldırıya uğradığını iddia etti. Kapıların kapatıldığını ve arbede yaşandığını belirten Bayrak, şu ifadeleri kullandı;



“Sanatın sansüre uğradığı, sanatçının sözünü söylemekten çekindiği bir atmosferin eleştirilmesi gerekir. Grup Yorum’a yönelik sansüre karşı söz söylemek en doğal hakkımdır. Uğradığım bu saldırıdan dolayı çok üzgün ve öfkeliyim.”

TRT SPİKERİ ÖZKAN VE EŞİ: “TEPKİ SAHTE YURTSEVERLERE”

Tartışmaların büyümesi üzerine TRT spikeri Oya Eren Özkan sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hakaret davaları açacağını belirten Özkan, kazanılacak tazminatları Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağını söyledi.

Eşi Alparslan Özkan da sosyal medyada eşine destek verdi. Açıklamasında, “Tepki, Türk gençliğini DHKP-C üzerinden marjinalleştirmeye çalışan sahte yurtseverlere yöneliktir” dedi.