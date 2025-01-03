TRT Spor 8 maçı şifresiz verecek

Kaynak: Haber Merkezi
TRT Spor 8 maçı şifresiz verecek

TRT Spor’da bu hafta 8 maç şifresiz olarak ekranlara gelecek. Şifresiz olarak yayınlanacak maçların programı belli oldu.

TRT Spor'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programı belli oldu. Bu hafta sonu TFF 1. Lig'de oynanacak olan 8 maç TRT Spor'da şifresiz olarak ekrana gelecek.

İşte şifresiz maçların programı:

3 Ocak Cuma

20:00 Kocaelispor v Iğdır FK (TRT Spor)

4 Ocak Cumartesi

13:30 Şanlıurfaspor - Çorum FK (TRT Spor)

16:00 MKE Ankaragücü - Keçiörengücü (TRT Spor)

19:00 Fatih Karagümrük - Pendikspor (TRT Spor)

5 Ocak Pazar

13:30 Bandırmaspor - Manisa FK (TRT Spor)

16:00 İstanbulspor - Esenler Erokspor (TRT Spor)

19:00 Adanaspor - Amed SK (TRT Spor)

6 Ocak Pazartesi

20:00 Sakaryaspor - Gençlerbirliği (TRT Spor)

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