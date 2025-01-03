TRT Spor 8 maçı şifresiz verecek

TRT Spor'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programı belli oldu. Bu hafta sonu TFF 1. Lig'de oynanacak olan 8 maç TRT Spor'da şifresiz olarak ekrana gelecek.

İşte şifresiz maçların programı:

3 Ocak Cuma

20:00 Kocaelispor v Iğdır FK (TRT Spor)

4 Ocak Cumartesi

13:30 Şanlıurfaspor - Çorum FK (TRT Spor)

16:00 MKE Ankaragücü - Keçiörengücü (TRT Spor)

19:00 Fatih Karagümrük - Pendikspor (TRT Spor)

5 Ocak Pazar

13:30 Bandırmaspor - Manisa FK (TRT Spor)

16:00 İstanbulspor - Esenler Erokspor (TRT Spor)

19:00 Adanaspor - Amed SK (TRT Spor)

6 Ocak Pazartesi

20:00 Sakaryaspor - Gençlerbirliği (TRT Spor)