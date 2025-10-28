TRT’nin dijital yayın platformu olan Tabii'nin lisansının olmadığı ortaya çıktı.

Tabii'nin lisanssız yayın yaptığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın DEM Parti Milletvekili Sevilay Çelenk’in soru önergesine verdiği yanıtla anlaşıldı.

Buna göre; Bakanlık, Tabii’ye ilişkin herhangi bir lisans işlemi yapılmadığını ve platformun bu konuda bir muafiyetinin söz konusu olmadığını söyledi.

"TABİİ’NİN LİSANSI VAR MI, LİSANSTAN MUAF MI?"

T24'ten Ceren Bayar'ın haberine göre; DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, Kültür ve Turizm Bakanlığına sunduğu soru önergesinde 2019’da dijital platformlara lisans zorunluluğu getirildiğini hatırlattı.

Çelenk, “Bu yönetmelik sonucunda Netflix, BluTV, MUBİ, Puhutv ve GAİN gibi dijital platformlar hem lisans ücreti ödemek zorunda kalmış hem de RTÜK’ün denetimi altına alınmıştır. RTÜK’ün dijital platformlara içerikleri nedeniyle sık sık müdahale ederek ceza vermesine karşın, TRT’ye ait Tabii platformu hakkında herhangi bir işlem yapmaması, kamuoyunda tartışmalara ve eleştirilere yol açmıştır” dedi.

Sunduğu önergeyle TRT’nin dijital yayın platformu Tabii’nin lisansı olup olmadığını öğrenmek isteyen Çelenk, RTÜK’ün, Tabii platformuna yönelik bir muafiyet kararı bulunup bulunmadığını da sordu.

TRT TABİİ PLATFORMUNA İŞLEM YAPILMADI

Kültür Bakanlığı'nın Çelenk’e verdiği yanıtta, medya hizmeti sağlayan kuruluşlar ve platformların yayın yapabilmesi için Radyo Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) yayın lisansı veya yayın iletim yetkisi almaları gerektiği ifade edildi.

“Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik”in bu kapsamda yayın yapan tüm platformları kapsadığı ifade edilen yanıtta, “TRT Tabii platformuna bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmamıştır” denildi.

Yanıtta TRT Tabii’ye yönelik bir muafiyet kararı bulunmadığı da ifade edildi.

TRT Tabii'nin izlenme ve denetlenmesi görevinin RTÜK’te olduğu ifade edilen yanıtta “İlgili birimlerce izleme ve denetim faaliyetleri yürütülmektedir” denildi.

Bakanlık ayrıca NETFLİX, BLU TV, PUHU TV ve GAİN’in RTÜK’e başvurarak yayın lisansı ve yayın iletim yetkisi aldığını söyledi.

TRT TABİİ NEDİR?

TRT'nin geliştirdiği yerli uluslararası dijital platform olan tabii kullanıcılarına; dizi, film, program, belgesel ve daha bir çok farklı alternatif sunuyor.

Platform, 7 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye'de yayın hayatına başladı. Beş farklı dil seçeneği sunuyor.