TRT Tabii’nin fenomeni Gassal dizinin 3. sezonu ne zaman? Baki’nin yolculuğu devam ediyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayınlanan Gassal, çarpıcı atmosferi ve derin hikâyesiyle kısa sürede geniş kitlelerin ilgisini çekti. Ölüm temalı bu özgün yapım, ikinci sezonuyla büyük yankı uyandırdı. İzleyiciler şimdi aynı soruyu soruyor: Gassal 3. sezon ne zaman? Yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte ayrıntılar…

TRT Tabii’nin sevilen dizisi Gassal, sarsıcı hikâyesi ve Ahmet Kural’ın etkileyici performansıyla izleyicileri büyülüyor. Ölüm ve hayatı sorgulayan yapım, ikinci sezonun ardından üçüncü sezon için hazırlanıyor.

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YENİ SEZON TARİHİ MERAKLA BEKLENİYOR

Derinlikli Bir HikâyeAhmet Kural’ın başrolünde olduğu Gassal dizisi, hayat ve ölüm arasındaki geçişleri felsefi bir bakış açısıyla işliyor. “Ölünce beni kim yıkayacak?” sorusuyla başlayan ve Baki karakterinin manevi yolculuğunu anlatan yapım, her bölümüyle izleyiciyi derin düşüncelere sevk ediyor. Mayıs 2025’te yayınlanan ikinci sezon, dizinin etkisini daha da artırdı. Peki, Gassal 3. sezon ne zaman?

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Gassal’ın yeni sezonuna dair ilk bilgi, dizinin senaristi Sümeyye Karaarslan’dan geldi. 2. sezon galasında konuşan Karaarslan, üçüncü sezonun onaylandığını ve senaryo çalışmalarının başladığını duyurdu. Bu haber, dizinin hayranları için büyük bir heyecan yarattı. Peki, yeni sezon tarihi açıklandı mı?

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Yeni sezona ilişkin henüz kesin bir yayın tarihi verilmedi. Ancak çekimlerin yakında başlayabileceği ifade ediliyor.

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Resmi takvimin açıklanmasıyla tüm detaylar netleşecek.

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GASSAL DİZİSİNİN KONUSU VE KARAKTERLERİ

TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayınlanan Gassal, dram ve komedi türlerini harmanlayan özgün bir Türk dizisidir. Dizi, 30’lu yaşlarında bir ölü yıkayıcı (gassal) olan Baki’nin hayatını merkeze alıyor. “Ölünce beni kim yıkayacak?” sorusuyla başlayan hikâye, Baki’nin ölümle yüzleşmesi ve yalnızlığını sorgulamasıyla derin bir içsel yolculuğa dönüşüyor.

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Hayat ve ölüm arasındaki ince çizgiyi felsefi bir bakış açısıyla ele alan dizi, toplumsal roller, ahlaki ikilemler ve insan ilişkilerini hem dramatik hem de mizahi bir dille işliyor. Baki’nin mesleği gereği her gün ölümle iç içe olması, kendi varoluşsal sorularını tetikliyor ve izleyiciyi de bu sorgulamaya ortak ediyor. İlk sezonu 21 Aralık 2024’te, ikinci sezonu ise 24 Mayıs 2025’te yayınlanan dizi, 10’ar bölümlük iki sezonuyla büyük beğeni topladı.

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ANA KARAKTERLER VE OYUNCULAR

• Baki: Dizinin başrolü, yalnız ve izole bir hayat süren bir gassal. Ölümle yüzleşmesi, onu kendi hayatını ve yalnızlığını sorgulamaya iter. Ahmet Kural tarafından canlandırılıyor. Kural, komedi rollerinden farklı olarak Baki’de derin ve duygusal bir performans sergiliyor.

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• Nihan: İkinci sezonda diziye katılan bir kadın gassal. Hikâyeye kadın bakış açısı ve yeni bir dramatik derinlik katıyor. Hande Soral tarafından oynanıyor.

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• Nazım: Baki’nin halef olarak eğitmeye çalıştığı bir karakter, ancak beklenmedik olaylar hikayesini şekillendiriyor. Serkan Ercan tarafından canlandırılıyor.

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• Elif: Baki’nin hayatında önemli bir yere sahip olan bir karakter. Sibel Aytan tarafından oynanıyor.

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• Ahmet: Baki’nin arkadaşı, ona yalnızlığında destek olmaya çalışıyor ve evlilik fikrini öneriyor. Ferhan Vural tarafından canlandırılıyor.

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• Diğer Önemli Oyuncular: İkinci sezonda kadroya katılan Ercan Kesal, Nazan Kesal, Serhat Kılıç, Demir Karahan, Ebru Cündübeyoğlu, Begüm Öner, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu ve Emir Benderlioğlu gibi isimler diziye zenginlik katıyor.

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DİZİNİN SENARYOSU

Sümeyye Karaarslan tarafından yazılmış, yönetmen koltuğunda ise Selçuk Aydemir oturuyor. İstanbul ve Kocaeli’de çekilen dizi, özellikle Beykoz’daki Kılıçlı Film Platosu ve Gebze Eski Çarşı gibi mekanlarda hayat buluyor.

Gassal, duygusal derinliği, mistik ögeleri ve özgün senaryosuyla dikkat çekerken, Ahmet Kural’ın performansı sosyal medyada övgü topluyor.

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