TRT World, Ayşenur Ezgi Eygi’nin Hikâyesini Belgeselleştiriyor

TRT World, Filistin meselesine dair insan hikâyelerini uluslararası izleyicilere aktarmaya devam ediyor.

Bu kapsamda hazırlanan yeni belgesel Under an Olive Tree, 6 Eylül 2024’te İsrailli bir keskin nişancı tarafından katledilen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin yaşamına odaklanıyor.

Belgesel, Eygi’nin adalet ve özgürlük mücadelesiyle geçen kısa ömrünü konu alıyor.

Üniversite yıllarından itibaren Filistin davasına duyduğu ilgi, dayanışma çabaları ve insani yardım faaliyetleri üzerinden onun mücadeleci kimliği izleyiciye aktarılıyor. Eygi’nin yaşam öyküsü, bireysel bir idealizmden ziyade aynı zamanda baskı altında yaşayan bir halkla kurulan vicdani bağın sembolünü yansıtıyor.

Under an Olive Tree, Eygi’nin trajik ölümü üzerinden Filistin’de süregelen işgalin sivil hayatlar üzerindeki yıkıcı etkilerini görünür kılıyor. Onun şahsında, adalet ve insan hakları uğruna verilen mücadelenin evrensel boyutları gözler önüne seriliyor.

Belgesel, Filistin halkının hafızalardan silinmeyen direnişini ve bu direnişin farklı coğrafyalardan insanlar tarafından nasıl sahiplenildiğini gözler önüne seriyor.

Belgesel yalnızca Eygi’nin hikâyesini anlatmakla kalmıyor; aynı zamanda bir ulusun onurunu ve özgürlük mücadelesini koruma iradesini güçlü bir şekilde yansıtıyor. İzleyiciyi, susturulmak istenen seslerin nasıl yeniden çoğaldığını ve umudun nasıl diri tutulduğunu gösteren bir tanıklığa davet ediyor. TRT World yapımı, bireysel bir kaybı kolektif hafızaya dönüştürerek uluslararası kamuoyuna ulaştırmayı hedefliyor.

Belgeselin ilk gösterimi, Ayşenur Ezgi Eygi’nin vefatının birinci yıl dönümü olan 6 Eylül Cumartesi, saat 16.00’da TRT World ekranlarında yapılacak.

TRT World, bu yapımla Filistin meselesinin insani boyutlarını gündeme taşımayı amaçlıyor. Filistin halkının mücadelesine adil şahitlik yapan Eygi’nin sesi TRT World’un bu belgeseliyle yeniden hayat buluyor.