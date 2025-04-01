TRT’de 80’ler ve 90’lar rüzgârı esti

TRT 1’in sevilen yarışma programlarından ‘Lingo Türkiye’, bayramda 80’ler ve 90’lar konseptiyle izleyenleri zaman yolculuğuna çıkardı.

Shine Film Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği yarışmanın bayram özel bölümlerinde ilk gün 90’lar, ikinci gün ise 80’ler konsepti seyirciyle buluştu. Yarışmacılar ve programın sunucusu Kemal Uçar, giydikleri kostümlerle dönemin ambiyansını stüdyoya yansıttı. Program, bunlarla da sınırlı kalmadı.

Ayrıca pop müziğin sevilen isimlerinden Ozan Orhon, Hazal ve Jale de söyledikleri birbirinden harika şarkılarla bayrama coşku kattılar. Ozan Orhon, ‘Saman Alevi’ ve ‘Ortada Kuyu Var’ şarkılarıyla nostalji rüzgârı estirirken Hazal, ‘Elden Yar Olmaz’ ve ‘Bozuyorum Yeminimi’ eserleriyle; Jale ise, ‘Üzgünüm’ ve ‘Gel Güzelim’ performanslarıyla programa renk kattı.

‘Televizyon ve Yaşam’a bir ödül daha

Hayat Kırmızıtürk Dergisi Kurucusu Cengizhan Kaya’nın organizatörlüğünde gerçekleştirilecek ‘18. Altın Başarı Ödülleri’, 3 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00’da İBB Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi’nde sahiplerini bulacak.

Medya ve sanat dünyasından birçok ünlü ismin katılacağı törende magazin, kültür sanat, spor ve haber kategorilerinde başarılı isimler, ödüllerine kavuşacak. Türk Basın Tarihi’nde günlük magazin köşe yazısı kaleme alan ilk kişi olarak bende gecede ödül alacağım. ‘Televizyon ve Yaşam’ adını taşıyan köşemde kaleme aldığım yazılarımla ‘Yılın En İyi Köşe Yazarı’ ödülüne layık görülmüşüm. Bu ödül, Ekim 2023’te YENİÇAĞ’da yazmaya başladığım günden bu yana alacağım ikinci ödülüm olacak. 9 Ocak 2024’te düzenlenen 1. Altın Orkide Müzik Medya Ödülleri’nde de ‘Yılın En Dikkat Çeken TV Kültür Sanat Köşe Yazarı Ödülü’nü almıştım.

Başta ödül jürisi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Ömer Ahmet Turhan’dan bayram sürprizi

‘Sen Türkülerini Söyle’ yarışmasının 2. sezon şampiyonu Ömer Ahmet Turhan’ın ‘Bekir Emmi’ türküsü, kendi YouTube kanalında ve tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Elazığ yöresine ait eserin sözleri ve müziği Anonim. Türkünün kaynak kişisi, aynı zamanda Ömer Ahmet Turhan’ın da babası olan Elazığlı sanatçı Yalçın Turhan. Düzenlemesini ise Ali Yılmaz yapmış. Eserin klip yönetmeni koltuğunda Emrah Özbilen oturuyor. Oldukça hareketli olan ‘Bekir Emmi’, Turhan’ın ilk klibi olmasıyla dikkat çekiyor.

Sevenlerine bayram sürprizi yapan Ömer Ahmet Turhan, güzel bir çalışmaya imza atmış. Keyifle dinledim. Yolu açık olsun.