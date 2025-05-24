TRT'de cennet ile ilgili sözler gündem oldu

Ege Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Bekir Zakir Çoban'ın Adana ile ilgili söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.

Mynet'teki habere göre Çoban, Tevrat'a göre Adana'nın cennet olduğunu aktardı. Bu sözlerle ilgili çok sayıda yorum yapılırken bir vatandaş "Cehennem gibi yanıyor orası" ifadesini kullandı.

Ege Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Bekir Zakir Çoban'ın TRT 1'de katıldığı programda söylediği sözler dikkat çekti. Çoban Tevrat'a göre Adana'nın cennet olduğunu söyledi.

Çoban, konuşmasında şunları söyledi:

"Bizzat Tevrat’taki ifadeler. Adanalıların hepsi bunu bilmeyebilir. Tevrat’ta bahsedilen cennet Aden bahçesi Adana ismi Aden’le etimolojik olarak benzerdir. Oradan geliyordur büyük ihtimalle. Bir doğuda bahçeden bahseden ve dört ırmak vardır bu bahçede. Fırat, Dicle, Pişon ve Gihon. Fırat ve Dicle’yi biliyoruz. Pişen ve Gihon da Seyhan ve Ceyhan ırmaklarıdır aslında. Dolayısıyla cennet Adana ve civarı diyebiliriz."

Çoban'ın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu. "Abi bizi niye cehennem sıcağı diye kandırdınız o zaman, adamlar güneşe ateş ediyor cehennem olmasın" gibi yorumlar yapıldı.