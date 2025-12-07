Süper Lig'de 1-1 berabere biten Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ve ardından sarı kırmızılıların 3-2 kazandığı maçla ilgili tartışmalar bitmiyor. Galatasaray'ın derbi maçından sonra Yasin Kol'a tepki gösterildi. Başkan Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile acil görüşme talep etti. Bunun ardından Galatasaray'ın 3-2 kazandığı Samsunspor karşılaşmasında 90+5'te yaşanan pozisyon Türkiye'yi karıştırdı. Hakem Mehmet Türkmen ve VAR'da bulunan Onur Özütoprak hedefe konuldu. Samsunspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor pozisyonun penaltı olduğunu iddia ederek açıklama yaptı. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu da 2026 Dünya Kupası için gittiği ABD'de yaptığı açıklamada Türkiye'ye döndüğünde gereğini yapacağını açıkladı.

Yaşananların ardından TRT Spor'da 'Yüz Yüze' programında yorumculuk yapan Kaya Çilingiroğlu'dan canlı yayında yaşananlarla ilgili çok sert yorumlar geldi. Galatasaray ve TFF Başkanı Hacısmanoğlu için sert sözler kullanan Çilingiroğlu'nun konuşması özetle şöyle...

Yasin Kol Avrupalı hakem gibi bir maç yönetti: Bana göre Türkiye'nin en iyi 2 hakeminden biri Yasin Kol. 10 numara maç yönetti. Tabi maç doğru yöneltildiği zaman Galatasaray'ın işine gelmiyor. Bazı pozisyonlara 'oyna' diyor mesela Galatasaray istiyor ki faul çalsın. 'Ben yerde yatayım' diyor. Avrupalı hakem gibi Yasin Kol maç yönetti. Maç sonu açıklamasına Galatasaray'ın teknik adamına bakıyorsun. 'Canımızı zor kurtardık. Görürsünüz biz de geleceği. Biz Galatasaray'ız' falan.

TFF Başkanı Dursun Özbek'e randevu vermemeliydi: Empati yapıyorum. TFF Başkanı ben olsam salı sabahı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e o randevuyu vermem. Çünkü o randevu tartışmaya açık. Cuma günü Samsunspor maçı var. Verme randevuyu. 'Başkan ne gerek var? Niye bana geliyorsun böyle acil yanından maç kaçırır gibi? Maç gece 12.00'de bitmiş. Sabaha bendesin. Hayrola bizim aileden falan mısın?' de. TFF Başkanı niye randevu veriyor mesala? Vermem randevuyu. 'Sen cuma maçını oyna cumartesi gel. Çok mu acil konu? Telefonda söyle o zaman' derim. Veya şöyle yaparım. 'Gazetecileri de çağıralım. Sen ne istiyorsan herkesin ortasında anlat' derim.

TFF ile Galatasaray karar alır ya da almaz: Fenerbahçe yönetimi hemen toplanmalı. Siz birer piyonsunuz. Şah ve vezir karar veriyor siz onların dediklerine uymak zorundasınız. Diğer kulüpler öylesiniz. Samsunspor dahil, Trabzonspor da, Beşiktaş da Fenerbahçe de. Karagümrük de. TFF ile Galatasaray karar alır uygular veya uygulamaz. Galatasaray ne derse o olur. Bu kadar basit, net. Galatasaray istediğini alır. Samsunspor maçında istediğini aldı mı? Aldı. Paşa gibi aldı.

O görüşme mesajdı, Türkiye gördü: Salı günü TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek buluştu. Pazartesi gecesi derbi oynandı. Maç gece 10'da bitti. Buluşma açıklanınca sosyal medyaya yazdım. Aralarında hiçbir şey olmasa bile bu hakemlere mesajdır. Bütün Türkiye gördü.

Hiçbir önlem alınamıyor: Senelerdir aynı. Abdürrahim Albayrak ortaya çıkar. MHK Başkanı istifa eder yerine Galatasaraylılığından dolayı sabıkalı Sabri Çelik gelir. Senelerdir Tokat soyadlı babadan ataerkil Galatasaraylı hakemler oradadır. Hakem atamalarını bunlar yapar. Bunlar hep dile getirilir hakem camiasında. Buna hiçbir önlem alınamaz. Ben böyle bakıyorum bütün hakem eskileri de böyle bakıyor. Yani yorumcu olup ağzı laf yapan, konuşabilen karnından konuşmayan arkadaşlarımız var.