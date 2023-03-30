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TRT’de milyonluk vurgun. Dikkat çeken Bilal Erdoğan detayı

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat TRT’deki milyonluk vurgunu anlattı. TRT’deki yapımcıların Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın isimler olduğunu belirten Karabat, “Bazı yapımcılar Bilal Erdoğan gibi Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu” dedi.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 08:28
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TRT’de milyonluk vurgun

TRT’de milyonluk vurgun. Dikkat çeken Bilal Erdoğan detayı
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AKP iktidarı, TRT üzerinden milyarlarca liralık vurgun yapıyor. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, TRT’deki yapımların yapımcılığını AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın isimlerin üstlendiğini belirtti.

Karabat, “Bazı yapımcılar Bilal Erdoğan gibi Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu. İbrahim Eren de, 2017-2021 arasında TRT Genel Müdürü olarak görev yaptı” dedi.

 “Raif İnan ile Mehmet Şafi İnan’ın sahibi oldukları A23 Medya isimli şirket 2016’dan itibaren TRT’den 124 milyon TL’lik yapım işleri aldı” diyen Karabat, şunları dile getirdi:

“Kirli Kedi Organizasyon isimli şirket, 44,1 milyon TL’lik iş yapıyor. Aynı zamanda T World ENTARTAINMENT isimli şirketin sahipleri. Altay isimli bir dizi çektiler ve 26 bölüm üzerinden toplamda 76 milyon 700 bin TL anlaşma imzaladılar. Serdar Öğretici ve Yusuf Esenkal’ın sahibi oldukları ES FİLM LTD. ŞTİ. başta Payitaht Abdülhamid olmak üzere çok sayıda yapımdan 465,5 milyon TL alıyor. TEKDEN FİLM, Diriliş Ertuğrul’un yapımcılığını üstleniyor. Toplamda 307,1 milyon TL ödeme yapılıyor. Şirketin sahibi Kemal Tekden, AKP’nin 25’inci dönem Kayseri Milletvekili. 2019-2021 arasında yapılan 4 yapım için 30 yaşındaki Emre Konuk’un sahibi olduğu Aklifilm Prodüksiyon şirketine toplamda 137 milyon TL ödendi. Sİ MEDYA PRODÜKSİYON kurulmadan önce TRT’den yapım işi alıyor. Toplam maliyeti 32.6 milyon TL’yi buluyor.”

 

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