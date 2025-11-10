Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yıl dönümünde tüm Türkiye’de saygı ve özlemle anıldı. Her sene olduğu gibi Atatürk’ün hayatını kaybettiği saat 09.05'de sirenler çaldı ve Türkiye’de hayat durdu.

ATATÜRK’ÜN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE HORON TEPİP TÜRKÜ SÖYLEDİLER

Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde devlet televizyonu TRT 1'de yapılan saygısızlık kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Sabah kuşağı programı olarak yayınlanan ‘Alişan ile Hayata Gülümse’ adlı programda, sunucu Alişan ile katılan konuklar eğlenerek horon tepti. ‘Stüdyomuzda Rize rüzgarları’ alt bandıyla verilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

'YAZIKLAR OLSUN'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut yaşanan olaya büyük tepki gösterdi. 'TRT’de rezillik diz boyu!' ifadelerini kullanan Bulut, ‘86 milyonun vergileriyle yayın yapan TRT’nin, 10 Kasım gibi bir milletin yas gününde horon ve türkü yayınlaması sadece saygısızlık değil, ahlaksızlıktır. Bu kamu yayıncılığı değil, milletin ortak değerleriyle alay etmek, Atatürk'ün aziz hatırasına bilinçli bir şekilde saldırmaktır. Yazıklar olsun!’ sözlerini sarf etti.