TRT’den 15 Temmuz göndermesi! Dikkat çeken kıyafet detayı

FETÖ terör örgütünün 1 numaralı ismi hain Fetullah Gülen'in ölüm haberi geldi. Haberi TRT Haber spikeri Oya Eren Özkan, "Vatan haini, din düşmanı terörist Fetullah Gülen öldü. İyi bilmezdik, hakkımız haram olsun" sözleriyle anons etti. Haber spikerinin giydiği kıyafet dikkatlerden kaçmadı.
KIYAFETİ AKILLARA 15 TEMMUZ GECESİNİ GETİRDİ
TRT ekranlarında son dakika gelişmesi olarak FETÖ’cü Fetullah Gülen'in ölüm haberini duyuran spiker Oya Eren Özkan'ın giydiği kıyafet akıllara 15 Temmuz askeri darbe girişimi bildirisini okuyan Tijen Karaş'ı getirdi.
KIYAFET DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
TRT Haber'de Fetullah Gülen'in ölümü, "Tüm ömrü Türkiye Cumhuriyeti'ne kumpas kurmakla geçen, vatan haini, din düşmanı terörist Fethullah Gülen öldü. İyi bilmezdik, hakkımız haram olsun" sözleriyle duyuruldu.
Fetullah Gülen’in ölüm haberini sunan spiker Oya Eren Özkan'ın kıyafetinin rengi dikkatlerden kaçmadı.
Sipiker’in 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TRT ekranlarında FETÖ'nün darbe bildirisini okuyan Tijen Karaş'ın giydiği takım elbisesine benzemesi izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.