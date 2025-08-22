TRT'den Kerem Aktürkoğlu için Portekiz basınına yalanlama

Kerem Aktürkoğlu’nun geleceği konusunda belirsizlik devam ediyor.

Portekiz basınında çıkan, Fenerbahçe ile Benfica arasındaki görüşmelerin durduğu yönündeki iddialara TRT’den yalanlama geldi.

FENERBAHÇE GERİ ADIM ATMADI

TRT Spor'un haberine göre; Sarı-lacivertlilerin milli futbolcu için ısrarı sürüyor. Fenerbahçe, Benfica ile görüşmelerine devam ederken transfer için şartları zorluyor.

BENFICA İDDİALARI GERÇEK DIŞI

Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’da kalacağı ve yeni sözleşme imzaladığı yönündeki haberlerin ise gerçeği yansıtmadığı belirtildi.