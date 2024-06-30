TRT'den naklen yayın skandalı. Türkiye isyanda

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda TRT skandalı yaşanıyor. Tek maç olduğu zaman TRT1'den, çift maç sırasında da TRT Spor'dan yayınlanan karşılaşmaları izleyebilmek adeta imkansız!

Maç öncesi başlayan "sinyal" sorunu karşılaşmanın sonuna kadar devam ediyor, vatandaşlar bu dev organizasyonu izlemekten mahrum kalıyor. Sosyal medyada isyan eden vatandaşlar TRT yönetimini topa tutuyor.

TRT yönetimi ise son yaptığı açıklamayla yaşanan aksaklıklardan UEFA'yı sorumlu tuttu.

TRT'nin kurumsal sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzleyicilerimiz, EURO 2024 yayınlarını izlemekle ilgili yaşadıkları aksaklıkları TRT İletişim Merkezi'miz ve sosyal medya aracılığıyla Kurumumuza iletmektedir.

UEFA, lisans verdiği tüm yayıncılardan "Uluslararası Yayın Hakları Sınırlılık" kuralına uyulmasını kesinlik şartıyla talep etmektedir.

Bu çerçevede UEFA, EURO 2024 yayınlarına Türkiye dışından erişilebildiği yönündeki şikâyetleri Kurumumuza “Yaptırım” uyarısıyla iletmektedir.

Belirtmek isteriz ki UEFA tarafından belirlenen sinyal seviyeleri ve uygulanması zorunlu şifreleme politikaları nedeniyle uydu sinyal gücümüzü belirli seviyenin üstüne çıkaramamaktayız.

EURO 2024 karşılaşmalarının yer aldığı TRT 1 kanalımızın canlı yayınları, Türksat 4A uydusu üzerinden ve sadece Türkiye’yi kapsayan mevcut frekans üzerinden UEFA’nın belirlediği uydu güç seviyeleri ve şifreleme politikaları çerçevesinde izlenebilmektedir.

Aynı zamanda, TRT’nin dijital platformu tabii ile Türkiye’deki izleyicilerimiz tüm cihazlardan ve akıllı TV’lerden yayınlarımızı ve EURO 2024 karşılaşmalarını izleyebilirler."