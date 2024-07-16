TRT’nin EURO 2024 sınavı

TRT, yıllardır çok önemli bir görevi üstlenerek Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) gibi önemli organizasyonları canlı yayınla ekranlara getiriyor.

Stadyum atmosferini evlerimize taşımaya çalışan TRT, son olarak 14 Haziran’da başlayan ve önceki akşam (14 Temmuz) İspanya-İngiltere arasında finali oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı yayınladı. İngiltere’yi 2-1 mağlup eden İspanya; 1964, 2008 ve 2012 yıllarının ardından 4. kez Avrupa’nın en büyüğü oldu. İspanya ayrıca, Avrupa Şampiyonası’nı tarihte en çok kazanan ülke olmayı da başardı. Boğalar, oynadıkları harika futbolla şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiler. Turnuvaya emeği geçen herkesi kutlarım.

Almanya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvada 10 farklı şehirden 51 maçı ekranlara taşıyan TRT, bir büyük sınavı daha başarıyla tamamladı. Maç coşkusunu, heyecanını 1 ay boyunca anbean doyasıya yaşadık. Teşekkürler TRT.

‘YARI DELİ’ BİR ŞARKI

Türk Pop Müziği’nin son dönemlerde dikkat çeken isimlerinden birisi olan Hande Ünsal, yeni şarkısı ‘Yarı Deli’yi Ünsal Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözü ve müziği Soner Sarıkabadayı’ya ait şarkının düzenlemesini Serkan Balkan yaptı. Ecem Gündoğdu’nun yönetmen koltuğuna oturduğu şarkıya bir de klip çekilmiş.

Soner Sarıkabadayı şarkılarını yorumlamak, kolay iş değildir. Hande Ünsal, harika okumuş. Yazın ruhunu yakalayan bir şarkı. Ben beğendim. Dinleyeni bol olsun.

‘ANNEM HAKKINDA’ FİLMİ GELİYOR

Yapımcılığını Ayem Film’in üstlendiği, Soner Sert’in hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini yaptığı ‘Annem Hakkında’ filminin çekimleri, Kıbrıs’ta tamamlandı.

Kalabalık bir ailenin hikâyesinin kara komedi üzerinden beyazperdeye aktarıldığı film, hikâyesi kadar çekim teknikleriyle de ön plana çıkıyor. 3 aylık titiz bir ön çalışmanın ardından İstanbul çekimlerini tamamlayan ekip, Kıbrıs sahneleri için tırlarla ‘Yavru Vatan’a teknik ekipman taşıdı. 50 dereceye varan sıcaklıklarda çalışan ekip ve oyunculara hava şartlarına uyumlu bir program hazırlandı.

Burak Dakak ve Kadir Çermik’in başrolünü paylaştığı filmde Yurdaer Okur, Başak Daşman, Name Önal, Sahra Şaş, Işıknaz Özedgü, Gürsu Gür ve Şerif Erol gibi birbirinden başarılı oyuncular rol alıyor. Annem Hakkında, tüm dünyada festival sürecini tamamladıktan sonra Türkiye’de vizyona girecek.