TRT'nin İmamoğlu haberi davalık oldu! İBB'den yalanlama geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu, terör örgütü DHKP/C'ye , 2014-2016 yılları arasında finans sağlandığı iddiasıyla Şişli ve Sarıyer belediyelerine soruşturma başlattı.

Şişli, Ataşehir, Maltepe ve Sarıyer belediyelerinde çalışan görevlilerin de arasında bulunduğu 38 kişiye yönelik şafak operasyonu düzenledi. Şüphelilerden 32'si gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında, Sarıyer Belediyesi eski Başkanı Şükrü Genç'in de olduğu öğrenildi

TRT: İMAMOĞLU'NUN DANIŞMANI DA GÖZALTINA ALINDI

Operasyonların ardından TRT Haber web sitesinde bir haber dikkat çekti. TRT Haber'de yer alan habere göre operasyonlarda İmamoğlu'nun danışmanı da gözaltına alındı. Haberde şu ifadeler kullanıldı:

Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 32 kişinin arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı K.Ö. de yer alıyor.

TRT HABERİNE DAVA AÇILACAK!

TRT Haber'in web sitesinde yayınladığı habere İBB'nin yalan haberler için açtığı İBB tekzip sayfasından açıklama geldi. Açıklamada gözaltına alınan ve TRT tarafından İmamoğlu'nun danışmanı olduğu öne sürülen kişinin İmamoğlu'nun danışmanı olmadığı, TRT'nin İBB kaynaklarından haber almadığı aktarıldı. TRT'ye söz konusu haber için dava açılacağı kaydedildi:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bu isimde bir danışmanı yoktur. Devlet televizyonu TRT’nin bu iddiayı yazarken İBB birimlerinden bilgi almaması da ayrıca manidardır. Bu operasyon haberini yapan TRT hakkında tüm hukuki işlemler yapılacaktır. Sayın İmamoğlu’nun danışmanlarının listesi kurumsal web sayfamızda bulunmaktadır.