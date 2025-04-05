TRT’ye en büyük tepki usta oyuncudan geldi!

2 Nisan’da ünlü oyuncu Aybüke Pusat'ın boykot çağrılarına destek vermesinin ardından başrolünde yer aldığı ve TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmasının ardından, birçok ünlü isim destek mesajları paylaşmıştı. Destek paylaşımı veren Boran Kuzum, Furkan Andıç, Başak Gümülcinelioğlu ve Eray Ertüren de yer aldıkları TRT yapımlarının kadrolarından tek tek çıkarılmıştı.

"SEN DE BENİ BOYKOT ET TRT NE DERSİN?"

2000 yılında sevilen dizisi 7 Numara’nın usta oyuncusu Şebnem Sönmez, sosyal medya hesabından TRT’ye gösterdiği tepki dikkat çekti. Sönmez, şunları söyledi:

“TRT'de 2000 yılından beri sayısız tekrarla oynatılan 7 Numara dizisinin başrol oyuncusuyum. Boykotu destekledim, destekliyorum. 7 Numara'dan hiçbir oyuncusuna 1 kuruş telif ödemeden, 25 yıldır kazanan TRT bu diziyi kaldırsın. Madem beni atamıyorsun kadrodan, sen de beni boykot et TRT ne dersin?

Hem devletin kanalı ol, hem katkı payını kes, hem oyuncuya telif vermeden 1000 kez tekrar yayınla, reklam ve farklı kanal satışından gelir elde et, 25 yıldır FSEK yasasını uygulama, hem de sana uymuyor diye işten çıkar! E hadi beni de 7 No dan çıkar o zaman!"