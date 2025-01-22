Truecaller'dan iPhone kullanıcılarına müjdeli haber: İstenmeyen aramalara son

Truecaller, uzun süredir iPhone kullanıcılarına sunmadığı gerçek zamanlı arayan kimliği özelliğini nihayet hayata geçirdi. Bugüne kadar sadece Android kullanıcıları bu özelliği deneyimleyebilmişken, iOS kullanıcıları için de büyük bir adım atıldı. Bugün yayınlanan güncelleme ile, iPhone kullanıcıları da artık arayan kimliği bilgilerini anlık olarak alabilecekler.

Apple’ın iOS 18 ile tanıttığı Live Caller ID Lookup özelliği sayesinde Truecaller, üçüncü taraf arayan kimliği uygulamalarının sunucularına güvenli bir şekilde bağlantı kurarak, arayan hakkında bilgi almasını sağladı. Bu özellik, Truecaller’ın kurucularından Alan Mamedi ve Nami Zarringhalam’ın Kasım 2024’te günlük operasyonlardan ayrılmasından sonra şirketin ilk büyük yeniliği oldu.

Truecaller, dünya çapında 2,6 milyon ücretli aboneye sahip ve bunlardan yaklaşık 750.000’i iOS platformunda. Ancak, şirketin Premium gelirinin %40’ı iOS aboneliklerinden elde ediliyor. Ayrıca, iPhone kullanıcıları Android kullanıcılarına göre 5 kat daha fazla premium abonelik satın alırken, iPhone abonelerinden elde edilen gelir de %80 daha yüksek.

Apple’ın, Truecaller için iPhone’un önemini fark etmesi ve bu nedenle iOS uygulamasının sürekli gelişimine devam etmesi oldukça kritik bir noktada. 2022’de, Apple’ın uygulamanın daha büyük bir telefon numarası veri setini yerel olarak depolamasına izin vermesiyle Truecaller, iOS uygulamasını spam tespiti konusunda yeniden başlattı. Ancak, şirketin Ürün Direktörü Nakul Kabra, “Bu, genel çağrı tanımlamasını iyileştirdi. Ancak Hindistan gibi ülkelerde büyük bir çağrı aktivitesi olduğu için, tüm bu veriler çevrimdışı veritabanında mevcut değildi” diyerek daha büyük bir çözüm gerektiğini ifade etti.

Hindistan, Truecaller için bir diğer zorlu pazarı oluşturuyor. Bu ülkede, Calling Name Presentation (CNAP) adlı bir hizmet devreye girmeye başladı. CNAP, spam çağrılarını engellemeyi hedefleyen bir servis olup, yerel telekom şirketleri tarafından sunulmakta ve potansiyel olarak Truecaller’a rakip olabilecek bir platform olarak görülüyor.

Truecaller, 2023 yılında iOS uygulamasına canlı arayan kimliği deneyimi eklemişti ancak bu, Siri ile etkileşim gerektiren ve gerçek zamanlı olmayan bir özellikti. iOS 18'in çıkışıyla birlikte, Truecaller, artık gerçek zamanlı arayan kimliği özelliği sunabiliyor.

Bu yeniliği hayata geçirebilmek için Truecaller, yeni bir sunucu mimarisi oluşturdu ve iOS kullanıcıları için şifrelenmiş ayrı bir veritabanı yarattı. Apple’ın telefon uygulaması, bu veritabanına şifreli talepler gönderiyor ve şifreli yanıtları yalnızca istemci cihazda (iPhone) çözüyor. Bu işlem "homomorfik şifreleme" olarak bilinir ve hesaplamalar şifreli veri kullanılarak yapılır; veriler çözülmeden, yalnızca istemcide arayan kimliği bilgisi görüntülenir.

Truecaller, “Şu anda bazı gecikmeler yaşanabilir çünkü bu talepler sıraya alınıyor ve yaptığımız şifreleme işlemi zaman alıcı ve maliyetli. Ancak bu gecikmeler birkaç saatten fazla sürmemeli” şeklinde bir açıklama yaptı.

Truecaller’ın premium abonelik seviyesi, iOS için aylık 9,99 dolar veya yıllık 74,99 dolar olarak başlıyor. Ayrıca aile planı, aylık 14,99 dolar ya da yıllık 99,99 dolar olarak sunuluyor. En üst seviye Gold aboneliği ise yılda 249 dolardan sunuluyor.

Kullanıcılar, Live Caller ID Lookup özelliğini, iPhone Ayarları > Uygulamalar > Telefon > Arama Engelleme ve Kimliklendirme üzerinden etkinleştirebilirler.

Truecaller, iOS 18 ile arayanın adını kalın şekilde numarasının üzerinde gösterecek şekilde kullanıcı arayüzünü de güncelledi. Şirket, aynı zamanda iPhone kullanıcıları için arayan kimliği ekranında fotoğrafların da görünmesini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.