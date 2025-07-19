Trump 10 milyar dolarlık dava açtı: Hedefinde medya devi var

ABD Başkanı Donald Trump, Wall Street Journal'in (WSJ) sahibi Rupert Murdoch'a ve gazetenin muhabirleri hakkında Jeffrey Epstein'a müstehcen bir mektup ve çıplak bir kadın çizimi gönderdiği iddiaları nedeniyle hakaret ve iftira davası açtı.

Trump'ın Florida Federal Mahkemesi'nde açtığı davada en az 10 milyar dolar tazminat talep ediliyor.

Trump davayı, WSJ'nin Trump'ın 2003 yılında Epstein'a gönderdiği iddia edilen 50. doğum günü tebrik kartında cinsel içerikli bir çizim ve ikisinin paylaştığı sırlara atıfta bulunulduğunu bildirmesinin ardından açıldı.

Dava, Trump'ın görevdeyken bir medya şirketine karşı açtığı ilk dava olma özelliği taşıyor. Ancak ABD Başkanı, Beyaz Saray'a dönmeden önce çok sayıda yasal işlem başlatmış ve bu da ifade özgürlüğü üzerinde caydırıcı bir etki yaratacağına dair endişeleri artırmıştı. Çoğu dava yenilgiyle sonuçlandı, ancak geçtiğimiz yıl ABC News ve Paramount'a karşı açtığı davalardan 30 milyon dolardan fazla tazminat kazandı.

ABD Başkanı, WSJ'nin söz konusu haberini yalanlamış ve gönderdiği iddia edilen mektubun sahte olduğunu ileri sürmüş; Murdoch'a dava açmayı planladığını duyurmuştu.

TRUMP’A TEPKİ YAĞDI

Tartışma Trump ile sadık tabanı arasında büyük bir çatlak yarattı; en ateşli destekçilerinden bazıları davayı ele alış biçimi nedeniyle Beyaz Saray'ı eleştiriyor ve Trump'ın belgelerin kamuoyuna açıklanmasını neden istemediğini sorguluyor.

NE OLMUŞTU?

Gazete, Trump'ın Epstein'e 50'inci doğum günü için 2003 yılında cinsel içerikli bir mektup gönderdiğini yazmıştı. Trump hemen ardından mektubu yazdığını reddederek haberi “yanlış, kötü niyetli ve karalayıcı” olarak nitelendiemiş, Wall Street Journal'ı dava edeceğine söz vermişti.