Trump 2’nci resmi ziyareti için İngiltere’ye vardı

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’ye yaptığı 2’nci resmi ziyaret kapsamında, eşi Melania Trump ile birlikte Londra’ya vardı.

ABD başkanlık uçağı Air Force One ile Londra yakınlarındaki Stansted Havalimanı’na iniş yapan çift, Kraliyet Maiyet Lordu Henry Hood ve Dışişleri Bakanı Yvette Cooper tarafından karşılandı. Burada kendisini bekleyen gazetecilere seslenen Trump, İngiltere'nin kalbinde özel bir yerinin olduğunu söyledi. Daha sonra başkanlık helikopteri Marine One ile Londra şehir merkezine geçen Trump çiftinin, bu gece Londra’daki Regent’s Park yakınlarında bulunan ABD’nin İngiltere Büyükelçisi’ne ait Winfield House adlı konutta kalacağı açıklandı. İki günlük resmi ziyaretinin ilk ayağında Windsor Kalesi’nde Kral 3. Charles ile bir araya gelmesi beklenen Trump’ın, Perşembe günü ise, Aylesbury kentindeki kırsal başbakanlık konutu Chequers’ta İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşeceği bildirildi.