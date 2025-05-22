Trump 400 milyon dolarlık hediyeyi kabul etti: Katar’dan ‘Uçan saray’ alacak

ABD Başkanı Trump’a Katar’ın vermek istediği hediye büyük tartışmalara neden olmuştu. Katar, Trump’a 400 milyon dolarlık bir uçak hediye vermek istedi. Söz konusu hediyenin ABD Başkanı’nın uçağı olarak kullanılması planlanıyor.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, konuyla ilgili açıklamasında kamuoyunda tartışmalara neden olan hediyeyle ilgili son durumu paylaştı.

Parnell, “Savunma Bakanı (Pete Hegseth) tüm federal kural ve düzenlemelere uygun olarak Katar’dan bir Boeing 747’yi kabul etmiştir” dedi.

ABD’li sözcü “Savunma Bakanlığı, ABD Başkanını taşımak için kullanılan bir uçak için uygun güvenlik önlemlerinin ve işlevsel ihtiyaçların dikkate alınmasını sağlamak için gerekenleri yapacaktır” diye ekledi.

TRUMP BÖYLE BİR HEDİYEYİ KABUL ETMEMEK APTALLIK OLUR” DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Katar ziyaretinde ülkenin ABD’ye Boeing 747-8 uçağı hediye ettiğini duyurmuştu.

Trump, Pentagon’un 40 yıllık başkanlık uçağı Air Force One yerine Boeing 747-8 uçağını kabul edeceğini belirtip yeni uçağın ‘tamamen ücretsiz’ olacağını ve sadece ‘aptal birinin bedava ve pahalı bir uçağı’ geri çevireceğini söylemişti.

Katar ise, uçağın Trump'a kişisel bir hediye olmadığını, "hükümetlerarası bir işlem" olduğunu ileri sürmüştü.

Öte yandan Demokratlar uçağın kabul edilmemesi için yasa teklifi vermeye hazırlanıyordu. Demokrat senatörler Katar’dan böyle bir hediye alınmasının etik olmadığının altını çizerek ulusal güvenliği tehlikeye atabileceğine dikkat çekmişti.