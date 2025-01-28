Trump, ABD Ordusu’na getirdiği yeni düzenlemelerle trans bireylerin ordudaki görevlerine kısıtlama getiriyor

ABD Başkanı Donald Trump, dün ABD ordusuna yeni düzenlemeler getiren bir dizi yürütme kararı imzalayarak, trans bireylerin askerlik yapmasına yönelik kısıtlamalar getirmek için adım attı. İlk döneminde trans bireylere yönelik benzer bir karar alan Trump, hukuki engellemeler nedeniyle bu kararı tam olarak uygulayamamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Miami'den Washington D.C’ye dönerken bindiği uçakta, ABD ordusuna yeni düzenlemeler getiren bir dizi yürütme kararı imzaladı. Yeni kararlara göre, trans bireylerin askerlik yapması, doğumda belirlenen cinsiyetinden farklı bir cinsiyet kimliği ifade etmemesi koşuluna bağlı olacak. Karar, orduda Trump’ın "uydurulmuş zamirler" olarak nitelediği cinsiyet belirtmeyen "They/Them" gibi zamirlerin kullanımını yasaklıyor. Şu an ABD ordusunda görev yapan trans bireylerin görevlerine devam edip etmeyeceği veya görevden nasıl ayrılacaklarına dair temel sorular ise belirsizliğini koruyor.

TRUMP İLK DÖNEMİNDE HUKUKİ ENGELLEMELER NEDENİYLE BU KARARI TAM OLARAK UYGULAYAMAMIŞTI

Trump, ilk döneminde trans bireylerin askerlik yapmasını benzer bir şekilde yasaklayan bir karar almıştı. Bir dizi sivil toplum kuruluşu Trump’ın kararının trans bireylerin toplumdan ve kamusal alanlardan dışlanma amacı taşdığını söyleyerek mahkeme yoluna gitmişti. Bu karara karşı açılan davalar ve hukuki engeller nedeniyle bu kararı tam olarak uygulayamamıştı.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), Lambda Legal ve GLBTQ Legal Advocates & Defenders (GLAD) gibi tanınan STK'lar bu kararın adil yargılanma hakkını ve eşit koruma ilkesini ihlal ettiğini savunmuştu. Nihayetinde Trump bu yasağı tam olarak uygulayamamış, trans bireylerin askeriyeye alınmasını durdururken, halihazırda görevde olan personelin görevine devam etmesine izin vermek zorunda kalmıştı. ABD medyasında yapılan değerlendirmelerde benzer bir durumun yeniden yaşanabileceği konuşuluyor.

Yeni kararlara göre ayrıca pandemi sırasında COVID-19 aşılarını reddettikleri için ihraç edilen çok sayıda askerin orduya geri dönmesinin de önü açılacak.

TRUMP "'İKİ CİNSİYET'" VURGUSU YEMİN TÖRENİNDE DE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

ABD Başkanı’nın yeni döneminde üzerine eğildiği temel konular arasında görülen cinsiyet politikası, yemin töreninde yaptığı "iki cinsiyet" vurgusu ile de gündeme gelmişti. Görevinin ilk gününde imzaladığı "Kadınları Cinsiyet İdeolojisi Aşırıcılığından Koruma ve Biyolojik Gerçekleri Federal Hükümete Geri Kazandırma" başlıklı bir yürütme kararnamesi ile Trump’ın cinsiyet politikası üzerine tartışmalar sosyal medyada da geniş yer tutmuştu.

Trump’ın kararları, ABD’deki kendi kendine cinsiyet belirleme (Self-ID), akışkan cinsiyet (liquid-gender) ve cinsiyetsizlik (non-binary) akımlarına karşı bir tehdit olarak da görülüyor. Trump’ın cinsiyet politikasını destekleyen Özgürlüğü Savunma Birliği, Amerikan Aile Birliği gibi gruplar cinsiyeti belirleyen faktörün bilimsel cinsiyet tanımı olduğunu savunuyor ve Trump’ın bu kararlarını "gerçekliğe ve sağduyuya 180 derecelik bir dönüş" olarak nitelendiriyor.

Öte yandan, biyolojik cinsiyetin vurgulanmasını destekleyen feminist gruplar da mevcut. Trans kadınların "kadın" kabul edilmemesi gerektiğini savunan ve trans kadınların biyolojik kadınlara "cis-kadın" gibi isimler takmasına karşı çıkan Maya Forstater, Self-ID, liquid-gender ve non-binary gibi akımların kadınlara özel alanları ve LGBTQ gruplar içinde kazanılmış hakları tehlikeye attığını savunuyor.