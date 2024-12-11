Trump, ABD’nin Ankara Büyükelçisi adayını duyurdu

ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump, Ankara Büyükelçisi olarak Colony Capital adlı yatırım şirketinin kurucusu Tom Barrack'ı aday gösterdi.

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump, yönetiminde yer alacak isimleri belirlemeye devam ediyor. Donald Trump, Türkiye ve Yunanistan büyükelçilerini seçti. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tom Barrack'ın Türkiye'deki yeni Büyükelçimiz olarak görev yapacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Tom, 30 yıl boyunca küresel bir özel sermaye şirketini başarıyla yönetti. Hem siyasi hem de iş dünyasındaki çok çeşitli kanaat önderleri tarafından saygı duyulan, deneyimli ve makul bir isimdir" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükelçi adayı Tom Barrack, Trump'ın uzun zamandır arkadaşı. Ayrıca özel sermaye yöneticisi ve daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) etki ajanı olarak yasa dışı faaliyet göstermekle suçlanmış ve 2022'de karşı karşıya kaldığı 9 suçlamanın hepsinden beraat etmişti.

Ankara Büyükelçi adayı Tom Barrack hakkında bilinmesi gerekenler...

TRUMP'A YAKINLIĞI İLE BİLİNİYOR

Özel sermaye yatırımcısı olan Barrack, Trump'ı 10 yıllardır tanıyor ve 2016 başkanlık kampanyasında danışmanlık ve açılış komitesinde başkanlık yapmıştı.

Bu pozisyon, Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir ajanı olarak Trump'ın kampanyasını ve yönetimini etkilemeye çalıştığı suçlamasıyla yargılanmasına yol açtı.

2022'de jüri Barrack'ı yabancı ajan olarak kayıt yaptırmamak, adaleti engellemek ve federal ajanlara yalan söylemek de dahil olmak üzere kendisine yöneltilen dokuz suçlamanın tamamından suçsuz bulunmuştu

Barrack duruşma sırasında kendini savunmak için kürsüye çıkmış ve Trump yönetiminin Ortadoğu politikasını daha olumlu bir yöne çekmeye çalıştığını söylemişti.

TOM BARRACK KİMDİR?

Tom Barrack, Lübnan asıllı bir isim. Büyükanne ve büyükbabası 1900 yılında Lübnan'ın Zahle kentinden ABD’ye göç eden Lübnan Hıristiyanlarındandı.

1969’da Güney California Üniversitesi’nden lisans derecesini alan Barrack, 1990 yılında Colony Capital şirketini kurdu.

Açık kaynaklara yansıyan bilgilere göre; Tom Barrack, Ortadoğu'daki gayrimenkullere yaklaşık 200 milyon dolar, Almanya'daki sorunlu gayrimenkul kredilerine 534 milyon dolar yatırım yaptı. Dünyaca ünlü fotoğrafçı Annie Leibovitz'e 24 milyon dolar kredi verdi.

Tom Barrack ayrıca bir zamanlar Michael Jackson'ın evi olan California Santa Barbara’daki Neverland Çiftliği'nin de sahibi konumunda bulunuyor.

43 MİLYAR DOLAR YÖNETİYOR

2011’de Forbes'in 'En Zengin Amerikalılar' listesinde 375’inci sırada olan Barack, 2014’te milyarderler listesinden düşmüştü.

BlueVault’un internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Tom Barack'ın Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlendiği Colony Capital’ın yönetimi altında yaklaşık 43 milyar dolarlık varlık bulunuyor.

Dünyanın en büyük gayrimenkul yatırımcılarından, sahiplerinden ve işletmecilerinden biri olan Colony Capital, çok sayıda gayrimenkul ve gayrimenkulle ilgili yatırım ürünü sunuyor.

Firmanın Los Angeles, Californiya ve New York'ta ana ofisleri ve 18 küresel lokasyonda yaklaşık 500 çalışanı bulunuyor.