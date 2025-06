Trump, ABD'nin sesini kıstı: Medyaya büyük darbe

Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun yıllardır dünya genelinde bilgi yayma çabalarına liderlik eden Voice of America VOA ve çatı kuruluşu US Agency for Global Media USAGM, cuma günü geniş çaplı işten çıkarmalara sahne oldu. Bu karar, Başkan Donald Trump'ın yıllardır eleştirdiği VOA'yı hedef alan politikalarının bir sonucu olarak yorumlanıyor.

HUKUKİ MÜCADELE VE DEĞİŞİMİN BOYUTU

Üç aylık yasal mücadeleler ve lobicilik faaliyetlerinin ardından, Voice of America ağı, Trump öncesi dönemdeki büyüklüğünün çok küçük bir bölümüne indirildi. Karara karşı çıkan VOA gazetecileri, ortak bir açıklama yaparak, "Bu adım, USAGM'nin geçen ay 500'den fazla sözleşmeli personeli işten çıkarmasının ardından geldi. Bu, ABD'nin demokrasi ve özgürlük ideallerini dünya çapında destekleyen 83 yıllık bağımsız gazeteciliğin ölümünü işaret ediyor" dedi. Trump için ise cuma günkü bu işten çıkarmalar, siyasi bir zafer anlamına geliyor.

Mart ayında Trump'ın USAGM ve diğer bazı federal kurumları büyük ölçüde küçültme emrini imzalamasıyla birlikte, başkan ve VOA'nın başına getirdiği Kari Lake, ABD tarafından finanse edilen uluslararası yayıncılığı taraflı, şişirilmiş ve eskimiş olarak nitelendirmişti. Ancak bazı Cumhuriyetçi milletvekilleri de dahil olmak üzere ajansın savunucuları, bu ağların dezenformasyonla mücadele ve Amerika'nın hikayesini dünyaya anlatma konusunda çok önemli bir araç olduğunu belirtiyordu.

Rus-Amerikan gazeteci Alsu Kurmasheva, bu ağlar olmadan küresel medyada "boş bir alan" oluşacağını ve "Rusya ile Çin propagandasının bu boşluğu dolduracağını" dile getirdi.

YENİ YAPILANMA VE OLASI İÇERİK DEĞİŞİKLİKLERİ

VOA, birçok dilde yayın hizmeti ve web sitesi işleten, yaklaşık 1400 kişiyi istihdam eden ajansın en büyük parçasıydı. Trump'ın mart ortasındaki emri, VOA'yı etkili bir şekilde susturdu; personel ücretli idari izne çıkarıldı ve yayın platformları askıya alındı. Lake o dönemde ajansın "kurtarılamaz" olduğunu belirtmişti. Ancak cuma günü toplu işten çıkarmaları duyuran bir basın açıklamasında Lake, ajansın "yalın ve odaklanmış" bir şekilde varlığını sürdüreceğini ve toplamda yaklaşık 250 kişiyi istihdam edeceğini bildirdi.

Lake daha önce, küçük bir aşırı sağcı Trump yanlısı kanal olan One America News'in VOA'ya ücretsiz içerik sağlaması planını desteklemişti. İşten çıkarmaları durdurmak için dava açan üç VOA gazetecisi Patsy Widakuswara, Jessica Jerreat ve Kate Neeper, cuma günü işten çıkarılma bildirimlerini aldı. Üçlü, hukuki mücadelelerine devam edeceklerini ve Kongre'ye "VOA'ya uzun süredir devam eden iki partili desteğini sürdürmesi" çağrısında bulundu. Yaptıkları açıklamada, "Moskova, Pekin, Tahran ve aşırılık yanlısı gruplar, küresel bilgi alanını Amerikan karşıtı propagandayla dolduruyor. Amerika'nın sesini kısarak bu alanı bırakmayın" ifadelerini kullandılar.

Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer: Trump, bu gecenin hesabını Amerikan halkına vermelidir

İSRAFI KESMEK BAHANE Mİ?

USAGM'nin federal hibelerle finanse edilen kar amacı gütmeyen kuruluşlar olarak yapılandırılmış diğer ağlarının akıbeti belirsizliğini koruyor. Radio Free Asia, Radio Free Europe/Radio Liberty ve diğer hibe alan kuruluşlar, federal fonlarını mahkemelerde kurtarmak için mücadele ediyor. Cuma günkü basın bülteninde bu ağlardan bahsedilmedi. Lake'in mesajı tamamen Trump'ın emrini uygulamak ve hükümetteki "israfı" kesmek üzerineydi.

Geçen hafta, İsrail-İran çatışması tırmanırken, daha önce Farsça yayın programlarında çalışmış düzinelerce VOA personeli, İran'a yayın yapma çabalarını yeniden canlandırmak üzere geri çağrıldı. Lake, Fox News'e yaptığı açıklamada, VOA'nın "Farsça haber servisinin çatışmayı ele almak için çabaladığını" belirtti. Bu durum, ABD'nin kritik bölgelerdeki bilgi akışını sürdürme isteğini ortaya koyuyor.