Trump, Afgan politikasında geri vites yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, göçmen politikasında keskin bir değişikliğe giderek, yıllardır Birleşik Arap Emirlikleri’nde tutulan Afgan sığınmacıların Amerika’ya kabul edileceğini açıkladı. Bu karar, Trump’ın seçim kampanyasında sıkça dile getirdiği “sıfır göçmen” yaklaşımının tam tersi bir yönde atılmış bir adım olarak dikkat çekiyor.

Trump, pazar günü kendi sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı paylaşımda, “Onları kurtaracağım, hem de derhal” ifadesini kullandı. Bu çıkış, Just the News adlı haber sitesinde yayımlanan ve bazı Afgan mültecilerin Taliban’a iade edilmek üzere hazırlandığını bildiren habere doğrudan bir yanıt niteliğindeydi.

Afganistan’dan 2021 yılında ani bir şekilde çekilen ABD, o tarihten bu yana yaklaşık 200 bin Afgan vatandaşını ülkeye kabul etti. Bu kişilerin büyük bir kısmı, Amerikan ordusu veya hükümetiyle iş birliği yapmış, güvenlik tehdidi altındaki sivil çalışanlardan oluşuyor. Trump’ın yeni adımı, bu sürece dahil olan ancak hâlâ BAE'de bekleyen kişileri de kapsayacak.

BAE’DE BEKLEYEN BİNLERCE KİŞİ UMUTLU

Birleşik Arap Emirlikleri, 2021 yılında ABD’nin talebi üzerine, başkent Kabil’den tahliye edilen birkaç bin Afgan sığınmacıyı geçici olarak kabul etmişti. Ancak bu geçicilik yıllara yayılmış ve kamplarda yaşam koşulları giderek zorlaşmıştı.

Kamp sakinlerinin arasında, ABD vatandaşlığı almış Afgan asıllı askerlerin aile bireyleri, ABD’de yaşayan yakınlarıyla birleşme hakkı tanınan çocuklar ve savaş süresince ABD'ye tercümanlık yapmış yerel çalışanlar da bulunuyor. Ancak şimdi, Trump’ın açıklamaları bu kişiler için bir umut ışığı oldu.

Trump yönetimi, Nisan 2025'te Afgan sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesini öngören kararları askıya alarak bu konudaki tutumunu yumuşatmıştı. Şimdi ise bu değişiklik daha da belirginleşti.

İNGİLTERE’DE DE BENZER GELİŞMELER YAŞANIYOR

Geçtiğimiz hafta Birleşik Krallık basınında çıkan haberlere göre, İngiltere'nin de uzun süredir bekletilen Afgan mültecileri sessiz sedasız ülkeye kabul ettiği ortaya çıktı. Bu gelişme, Batılı ülkelerin Afganistan’dan kaçan insanlara yönelik tutumlarının yeniden gözden geçirildiği bir döneme işaret ediyor.

Trump’ın çıkışı, yaklaşan seçimler öncesi hem insan hakları savunucuları hem de muhafazakâr seçmenler arasında tartışma yarattı. Ancak uzmanlara göre, bu karar hem dış politika gerekçeleriyle hem de iç politikadaki dengeleri sağlamak amacıyla alınmış olabilir.

Afgan sığınmacıların ABD’ye geçişinin ne zaman ve nasıl gerçekleşeceği ise henüz netlik kazanmış değil. Ancak Trump’ın açıklaması, bu kişilerin kaderinde köklü bir değişikliğin habercisi olabilir.