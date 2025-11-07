Züğürt Ağa, Türk sinemasının eli yüzü düzgün filmlerinden biridir.

Güneydoğu’daki Araptar köyünün güçlü ağasının trajikomik hikâyesini anlatır.

Bir yandan köylülerin ürünlerini çalıp kaçması, diğer yandan kuraklığın etkisi ağayı sıkıntıya sokar ve elinde ne kaldıysa satarak ailesiyle İstanbul’un yolunu tutar.

Ama kırk yıllık ağa büyük kent yaşamına bir türlü uyum sağlayamaz.

Attığı her adımda, tanık olduğu her olayda şaşkınlık yaşar.

Bakkal dükkânı açar çalıştıramaz, seyyar satıcılık yapmak ister beceremez. Balonculukta bile dikiş tutturamaz, tüm balonları elinden uçurur.

Çok geçmeden ekonomik sıkıntıya düşer.

Bunlar yetmezmiş gibi karısı da çocukları yanına alıp kaçar.

Elindeki son parayı cami avlusunda abdest alırken hırsızlara kaptırır.

Kendisini terk etmeyen sadece hizmetçi kız Kiraz’dır.

Son çare olarak ona yaptırdığı çiğ köfteleri kahvehanelerde satmaya başlar.

Köyden kente göçün ardından hayatı altüst olmuş, travma üstüne travma yaşamıştır.

Araptar köyünün güçlü ağası çok gerilerde kalmıştır artık. O, bundan böyle İstanbul’daki gariban Züğürt Ağa’dır.

...

Gelelim, günümüzün Dünya Ağası Trump’a...

Nijerya’yı işgalden bahsediyor, Venezuela’ya asker gönderebileceğini söylüyor, Kanada’nın ABD’nin eyaleti olacağını belirtiyor, İsrail’e kol kanat germekten vazgeçmiyor, Ortadoğu’da yeni tezgâhların hazırlığını yapıyor.

Şu görülmeli:

Dünya Ağası Trump’ı, Züğürt Ağa’ya çevirmeden kimseye rahat yok!

Peki, nasıl olabilir bu?

Güç dengesi şart.

ABD yönetiminin keyfiliklerine, şımarıklıklarına karşı “Hop! Ne yapıyorsun sen arkadaş!” diyecek etkili bir güç oluşturmak gerekiyor.

Bunun yolu da galiba Çin ile Rusya’nın askeri alanda güçlenmeleri ve yanlarına başka devletleri de alarak büyük bir ittifak kurmalarından geçiyor.

BİRBİRLERİNE ÇOK BENZİYORLARDI...

İkisinin hayatını da inceledim.

Geçtiğimiz günlerde cezaevinde intihar eden kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer ile yıllar önce yine intihar sonucu bu dünyadan ayrılan Banker Kastelli’nin ( Abidin Cevher Özden) yaşamları birçok açıdan birbirine öyle benziyor ki...

-İkisi de iş hayatına çok erken atılmıştı. Banker Kastelli, lise ikinci sınıfta eğitimini bırakmış ticarete yönelmişti. Faruk Fatih Özer de henüz 22 yaşındayken Türkiye’nin ilk global kripto para borsası Thodex’i kurmuştu.

-İkisi de piyasayı iyi kokluyordu. Banker Kastelli, halkın elindeki vadesi gelmemiş tasarruf bonolarını ucuza toplayarak ve Almanya’daki işçilerimizden ucuza aldığı otomobilleri yüksek fiyatlarla satarak zengin olmuştu. Faruk Fatih Özer de dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmiş, kripto para borsasında büyük kazanç olduğunu görüp bu alanda girişimde bulunmayı seçmişti.

-İkisi de milyonlarca kişinin çalışmadan, bir şey üretmeden, oturdukları yerde büyük paralar kazanmak peşinde olduğunun farkındaydı.

-İkisi de iş dünyasında büyümek için reklamın önemine inanıyordu. Banker Kastelli, aralarında Ekrem Bora, Cüneyt Arkın, Eşref Kolçak, İzzet Günay, Fikret Hakan’ın da olduğu ünlü sinema yıldızlarını bankerlik firmasının televizyon reklamlarında oynatarak halka güven vermişti. Faruk Fatih Özer de Thodex’in reklam filmlerinde Pınar Deniz, Mine Tugay, Simge Sağın, Özge Ulusoy, Selin Şekerci, Pelin Karahan, Gökçe Bahadır, Eda Ece, Barış Kılıç, Edis, Gökçe Yıldız ve Melisa Döngel gibi popüler yıldızların oynamasını sağlamıştı.

-İkisi de yaptıkları işten gelen büyük kârın rüzgârına kendilerini fazla kaptırmış, riskleri göz ardı etmişlerdi. Banker Kastelli, Kısa sürede yaklaşık 550 bin kişiden yüzlerce milyar lira para toplamıştı. Enflasyonun yıllık yüzde 30 olduğu bir dönemde aylık yüzde 12, yıllık yüzde 144’lük faiz vaadiyle para kabul ediyordu. Ekonomik krizin patlak vermesi, bazı bankerlerin halktan topladıkları paralarla ortadan kaybolması bir anda her şeyi altüst etti, ödeme güçlüğüne düşmesine neden oldu. Faruk Fatih Özer de kripto para piyasasının dünyadaki gelişmelere paralel olarak inişli çıkışlı seyir izlediğini, büyük kârların yanı sıra büyük zararların da oluşabileceğini öngöremedi.

-İkisi de yaptıkları yanlışlar sonucu yüz binlerce kişiyi mağdur ettiklerini, onların milyarlarını batırdıklarını anladıklarında iş işten geçmişti. Banker Kastelli kurtuluşu İsviçre’ye kaçmakta buldu. Bir süre orada kaldıktan sonra Tunus’a geçti. Burada yakalanıp yurda getirildi. Faruk Fatih Özer de işlerin ters gittiğini görür görmez soluğu Arnavutluk’ta aldı. Ama onun kaçışı da uzun sürmedi, yakalandı. Yurda getirilip yargılandı.

-Banker Kastelli bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. İş hayatına yeniden başlamak istedi ancak bu kez tutunamadı. Hakkındaki 37.5 yıl hapis istemli davanın devam etmesi, çocukları tarafından suçlanması ve kamuoyunca banker faciasının en önemli aktörü olarak görülmesine fazla dayanamayıp Kadıköy’deki bürosunda başına silahla ateş ederek yaşamına son verdi. Faruk Fatih Özer de ömrünü cezaevinde tamamlayacağını bilmenin moral çöküntüsüyle Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde kaldığı hücrede kendini çarşafla asarak intihar etti.