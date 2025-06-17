Trump ağzındaki baklayı çıkardı! 'İran anlaşmaya yanaşmazsa...'

Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Zirvesi, uluslararası ticaret ve güvenlik başlıklarının yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik açıklamalarıyla dikkat çekti. Trump, İran ile yürütülen nükleer müzakerelere ilişkin net mesajlar verirken, İsrail’e ise açık destek beyan etti.

İRAN’A 60 GÜNLÜK SÜRE: “ANLAŞMA OLMAZSA SONUÇLARINA KATLANIRLAR”

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik açıklamalarında sert bir üslup benimsedi. İran’a nükleer müzakereler kapsamında 60 günlük bir süre tanıdıklarını belirten Trump, bu sürenin dolmasının ardından farklı yolların devreye gireceğini söyledi. “İran’a 60 gün verdik, hayır dediler. İmzalamazlarsa başka yollar devreye girer” diyen Trump, İran’ın olası bir anlaşmazlık durumunda bedel ödeyeceğini ifade etti.

İSRAİL İLE KOORDİNELİ HAREKET: “SÜREKLİ TEMAS HALİNDEYİZ”

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile doğrudan temas halinde olduklarını açıkladı. İsrail’in bölgedeki tutumunu desteklediğini belirten ABD Başkanı, “İsrail çok iyi gidiyor. Ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Sürekli temas halindeyiz” dedi. İran’ın bölgedeki faaliyetlerinin artık göz ardı edilemeyeceğini vurgulayan Trump, İran’ın İsrail’e yönelik saldırılarını meşrulaştırmak için kullandığı ‘varoluşsal tehdit’ söyleminin uluslararası hukuk açısından geçersiz olduğunu ifade etti.

NÜKLEER SİLAHLAR KONUSUNDA NET MESAJ: “İRAN’DA ASLA OLMAYACAK”

Trump, İran’ın nükleer faaliyetlerine karşı tutumunu yineleyerek, ülkenin nükleer silah edinmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. “İran’da nükleer silah istemiyoruz. Bunu engellemek için her şeyi yapacağız” diyen Trump, müzakereye açık olduklarını ancak İran’ın diplomatik niyet göstermemesi halinde durumun geri dönülmez bir noktaya gelebileceğini dile getirdi.

İNGİLTERE İLE YENİ TİCARET ANLAŞMASI: “GERÇEK BİR GÜÇ GÖSTERGESİ”

Zirve kapsamında ABD ve İngiltere arasında otomotiv, havacılık, çelik ve siber güvenlik alanlarını kapsayan kapsamlı bir ticaret anlaşması imzalandı. Ortak basın toplantısında konuşan Trump, “Bu sadece ekonomik değil, jeopolitik olarak da bir güç göstergesidir” ifadelerini kullandı. İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer ise anlaşmanın yalnızca ticari değil, güvenlik ve teknoloji alanlarında da özel bir ortaklık anlamına geldiğini söyledi.

İRAN’A UYARI: “ANLAŞMAYI İMZALAMAZLARSA BU ONLAR İÇİN APTALCA OLUR”

Basın toplantısının ilerleyen bölümlerinde tekrar İran konusuna dönen Trump, “Ben İran’a 60 gün verdim. Onlar bu süreyi reddetti. Ya bir anlaşma olacak, ya da bir şeyler olacak. Bu fırsat kaçarsa sonuçlarına katlanacaklar” dedi. Anlaşmayı reddetmenin İran için “aptalca” bir karar olacağını söyleyen Trump, ABD’nin olası bir tırmanışa karşı hazırlıklı olduğunu ifade etti.

MUSKAT’TAKİ GÖRÜŞMELERE DOLAYLI YANIT

İran’ın BM Temsilcisi Amir Said Iravani’nin Muskat’taki nükleer müzakerelerin İsrail tarafından sabote edildiği yönündeki açıklamalarına doğrudan yanıt vermeyen Trump, “İran ile bir anlaşma yapmak istiyorum ama onlar diplomasiyi sabote ediyor” diyerek, müzakere sürecini sekteye uğratan tarafın İran olduğunu ima etti.

YAPTIRIMLAR KONUSUNDA DENGE VURGUSU: “TEK YÖNLÜ BİR YOL DEĞİL”

Trump, Rusya’ya yönelik yaptırımlar konusundaki bir soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. Avrupa’nın daha fazla yaptırım istediğini ancak kendilerinin bu yükümlülükleri yerine getirmediğini belirten Trump, “Yaptırımlar ABD’ye ekonomik olarak çok pahalıya mal oluyor. Bu tek yönlü bir yol değil” diyerek daha dengeli bir yaptırım politikası çağrısında bulundu.

İNGİLTERE İLE İLİŞKİLER GÜÇLENİYOR: “HİÇ OLMADIĞI KADAR YAKIN”

İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın liderliğini öven Trump, “Diğerleri bu anlaşmayı yıllardır konuşuyordu. Starmer geldi ve gerçekleştirdi. Harika bir iş çıkardı” dedi. İki ülke arasında imzalanan yeni anlaşmanın dijital hizmetler, çelik tarifeleri ve enerji projeleri gibi birçok alanda iş birliği içerdiğini belirten Trump, İngiltere ile ilişkilerin “hiç olmadığı kadar yakın” olduğunu vurguladı.