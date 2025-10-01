Trump anladı ama muhalefet anlamadı

2018’den 14 Mayıs 2023 seçimine kadar onlarca televizyon programı ile köşe yazımda şunu anlattım: Anayasanın 101. Maddesine göre 2014 ve 2018’de iki kez seçilen Erdoğan üçüncü kez aday olamaz.

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve 6’lı Masa hiç umursamadı.

MHP ve AKP, anayasaya aykırı şekilde Erdoğan’ın 3. Kez aday gösterdi, YSK adaylığa onay verdi.

Bazıları YSK önünde on binlerle eylem yaparak değil, göstermelik “dilekçeli siyaset” yaparak YSK’ya cılız başvurular yaptılar.

CHP ise YSK’ya bile başvurmadı.

“Mağdur etmeyelim” diye anayasanın açıkça çiğnenmesine göz yumdu.

Erdoğan 3. Kez aday oldu 28 Mayıs’taki ikinci turda seçildi sonuç şu oldu:

Anayasal meşruiyeti olmayan seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

28 Mayıs 2023 sonrası Yeniçağ gazetesindeki yazılarımı tarihsel olarak başlıkları ve linkleri ile hatırlatıyor, okumanızı öneriyorum.

30 Haziran 2023: İmamoğlu’na yeni siyasi kumpas hazırlığı başladı.

06 Ağustos 2023: Devlet, siyaset ve ihanet

10 Kasım 2023: Erdoğan ve Bahçeli, ucube rejim sizin eseriniz

5 Kasım 2023: Özel, Akşener ve Erdoğan darbeleri

Anayasa Mahkemesinin Can Atalay kararının Yargıtay tarafından iptal krizi üzerine şu sözlerle şöyle tepki göstermişti Özgür Özel:

“Millet sana oy verdi. Bu Anayasa sayesinde görev yapıyorsun.

Senin ‘yok hükmünde’ kabul edilmeni istemiyorsan bu anayasaya sahip çık.

Sahip çıkmazsan sen de yok hükmündesin. Biz de sana yetki sorumluluk veren maddeyi saymayız…"

Bu sözlere şöyle yanıt vermiştim:

Evet Özgür Özel; Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı anayasamıza göre yok hükmündedir.

Devam ediyorum:

04 Aralık 2023: Ne ittifak ne iş birliği. Çözüm; Güç Birliği

01 Şubat 2024: Anayasal meşruiyeti olan ve olmayanlar

29 Şubat 2024: Başıboş Tek Adam Rejimi

14 Mart 2024: AKP’yi nasıl bilirsiniz? Tayyip gider AKP biter

22 Nisan 2024: Tek Adam rejimi sonucu; Uçtu, uçtu Erdoğan uçtu

08 Haziran 2024: Cumhurbaşkanı adayı; Hakan Fidan

2 yılda tam 10 kez Erdoğan’ın anayasal meşruiyeti olmadığını yazdım.

Uyanmadınız ta ki; ABD başkanı Trump’ın üç kelimesine kadar:

“Erdoğan’a meşruiyet kazandıralım…”

Sizler nasıl muhalefetsiniz?

Sadece muhalefete değil; değil, dün susan akademisyenlere, siyasetçilere yorumculara, köşe yazarlarına da soruyorum.

Trump konuşuncaya kadar aklınız neredeydi

Bakın Trump’ın, sözlerinden sonra muhalefetin gösterdiği tepkiye bakın:

Müsavat Dervişoğlu: “Biz meşruiyeti ABD'de arayanlardan değiliz!”

Özgür Özel: “Meşruiyet veriyormuş…”

Ekrem İmamoğlu: “Meşruiyet milletten alınır”

Ali Babacan: “Trump'ın bizim Cumhurbaşkanını bilmem nereye oturtması onun değerini yükseltmez d, düşürmez de. Buralardan güç ya da meşruiyet devşirmek iktidar basını adına da üzücü.”

Muharrem İnce: “Aşağılanmayı kabul etmiş sayılır.”

Ahmet Davutoğlu: “Türkiye’de Cumhurbaşkanının ve TBMM’nin meşruiyetini Washington’dan değil, Türk halkından alır.”

CHP sözcüsü Deniz Yücel: “Cumhurbaşkanı Erdoğan bizim nezdimizde meşruiyetini yitirmiştir.”

Sonuç şudur:

Trump bile Erdoğan’ın son seçimi sonucu görmüştür.

Anayasal meşruiyeti olmayan seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Erdoğan’a meşruiyet kazandırma önerisi şudur:

2028 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a “meşruiyet” kazandırma itirafıdır.

Trump’ın Meşruiyet projesi şudur:

ABD destekli, AKP + MHP + DEM + Öcalan’lı cumhur ittifakını oluşturmak;

Meclisteki sandalye sayısını 400’e çıkartıp anayasayı değiştirmek, ya da 360 ile halk oylamasına gitmek.

Değerli okurlarım;

“Yalanlar Gerçekler- Ekrem İmamoğlu” ile muhalefetin Erdoğan’a verdiği desteği açıkça ortaya koyan “Proje” kitabımı adınıza ıslak imzalı isterseniz bu linki tıklayınız:

