Trump anlaşma için tarih verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin başlıkları tartışmak için Beyaz Saray’da bir araya geldi.

Liderlerin görüşmesi sonrasında ilk sözü alan Trump, "Sizi burada ağırlamak büyük bir onur. Burası özel bir yer. Beyaz Saray, nereden gelirseniz gelin çok şey ifade eden ve gerçekten çok güzel bir yer. Bugün gerçekleşen tüm harika şeyler için teşekkür ederim. Ukrayna’daki katliamları sona erdirmek ve savaşı durdurmak için önemli görüşmeler yaptık. Hepimiz aynı amaç için çalışıyoruz: Çok basit bir amaç, öldürmeyi durdurmak, bu sorunu çözmek istiyoruz. Bir veya iki hafta içinde bir anlaşmaya varabiliriz. Bu korkunç savaşı sonlandırabileceğimize inanıyorum. Ben bu katliama son vermek istiyorum. Çok sayıda insan ölüyor ve onları kurtarmalıyız. Kurtarmalıyız. Hepimiz kalıcı bir barış için çalışırken acil bir ateşkesin olmasını tercih ederim" dedi.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de dolaylı görüşme yaptığını aktararak, "Az önce Başkan Zelenskiy ile bir araya gelme şerefine nail oldum ve birçok konuyu ele aldık. Bugün Başkan Putin ile de dolaylı olarak görüştüm. Bu toplantının hemen ardından Putin’i arayacağız. Eminim ki sağlam, iyi, belki de harika bir toplantı olacak. Sonrasında üçlü bir anlaşma üzerinde çalışıp, bunu sonuçlandırmak istiyoruz. Çünkü 2’nci Dünya Savaşı’ndan bu yana böyle bir şey yaşanmadı" diye konuştu.

Trump ayrıca Avrupa liderlerine hitaben, "Bunlar büyük ülkelerin liderleri ve Avrupa’nın her yerinde saygı duyulan kişiler. Bence Avrupa’nın diğer ülkeleri adına da konuşuyorlar. Bugün, güvenlik dahil olmak üzere neredeyse her konuda bir karara varacağız" ifadelerini kullandı.