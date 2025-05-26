Trump, bakır fiyatlarını fırlattı

Londra Metal Borsası’nda işlem gören bakır vadeli kontratları, pazartesi günü pound başına 4.80 doların üzerine çıktı. Bu seviye, son dört haftanın en yüksek kapanışı olarak dikkat çekti. Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarına dair artan endişelerle dolardan uzaklaştı. Doların zayıflaması, emtiaları diğer para birimleriyle alan yatırımcılar için daha cazip hale getirerek fiyatları yukarı taşıdı.

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TRUMP’TAN AB VE APPLE’A GÜMRÜK TEHDİDİ

Trump, Avrupa Birliği’ne yüzde 50 gümrük tarifesi uygulayabileceğini açıkladıktan kısa süre sonra bu kararı erteledi. Ayrıca ABD’de üretilmeyen iPhone’lara yüzde 25 ek vergi getirme olasılığını gündeme taşıdı. Bu açıklamalar, piyasalarda belirsizlik yaratarak yatırımcıların güvenini sarstı. Bu ortamda bakıra olan yönelim arttı. Ancak uzmanlar, fiyat artışının spekülatif olabileceği uyarısında bulunuyor.

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ARZ FAZLASI FİYATLARI SINIRLAYABİLİR

Uluslararası Bakır Çalışma Grubu (ICSG), 2025 yılı için küresel bakır arz fazlası tahminini 300 bin tona çıkardı. Bu artışta Güney Amerika’daki güçlü cevher üretimi belirleyici oldu. Arzın talebin üzerinde seyretmesi, fiyatlardaki yükselişi sınırlayabilecek temel risk olarak değerlendiriliyor. Yatırımcılar bu gelişmeleri yakından izliyor.

Trump’ın agresif ticaret tehditleri ve doların gerilemesi, kısa vadede fiyatları yukarı taşısa da, arz fazlası gibi temel göstergeler piyasada dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.