ABD'de cumartesi günü kamuoyuna açıklanan mali belgelerde, ABD Başkanı Donald Trump’ın ağustos ayı sonundan ekim ayı başına kadar en az 82 milyon dolarlık şirket ve belediye tahvili satın aldığı belirtildi.

ABD Hükümet Etik Dairesi tarafından cumartesi günü yayımlanan mali bildirimler, Trump’ın bu dönemde 175’ten fazla finansal işlem gerçekleştirdiğini gösterdi.

1978 tarihli Kamu Görevlerinde Etik Yasası kapsamında yayımlanan bildirimde, tek tek işlemlerin tam tutarı değil, yalnızca değer aralıkları yer alıyor.

Açıklanan varlıkların büyük kısmını eyaletler, belediyeler, okul bölgeleri ve kamu kuruluşlarınca ihraç edilen tahviller oluştursa da Trump’ın portföyünde, Beyaz Saray yönetiminin politikalarından doğrudan etkilenebilecek çeşitli sektörlerden şirket tahvilleri de bulunuyor.

ABD Başkanı’nın, Broadcom ve Qualcomm gibi çip üreticilerinin, Meta Platforms gibi teknoloji şirketlerinin, Home Depot ve CVS Health gibi perakende zincirlerinin ve Goldman Sachs ile Morgan Stanley gibi büyük Wall Street bankalarının tahvillerini satın aldığı belirtiliyor. Trump’ın Intel tahvilleri alması da dikkat çekti, ABD hükümeti kısa süre önce Trump yönetiminin yönlendirmesiyle şirkette pay sahibi olmuştu.

Ağustos sonunda JP Morgan’ın tahvillerini alan Trump, birkaç hafta sonra bankanın Jeffrey Epstein ile geçmiş bağları nedeniyle soruşturulması için Adalet Bakanlığı’na çağrı yapmıştı. JP Morgan, Epstein ile olan geçmiş ilişkilerinden “pişmanlık duyduğunu” açıklamıştı.

ÇIKAR ÇATIŞMASI RİSKLERİ GİDEREK BÜYÜYOR

Batı medyasına değerlendirmelerde bulunan ekonomi uzmanları, Başkan’ın tahvil alımlarının muhtemel çıkar çatışması tartışmalarını derinleştirdiği görüşünde. Uzmanlar, Trump’ın yönetim politikalarından doğrudan etkilenen sektörlerde tahvil biriktirmesinin dikkat çektiğini belirtiyor.

Bazı ekonomistler, kamuoyuna açıklanan üst sınırın 337 milyon dolar olmasının altını çizerek, bunun olağan bir portföy yönetiminin ötesinde, büyük bir genişleme olduğunu ifade ediyor.

Beyaz Saray, daha önce Trump’ın zorunlu bildirimleri yapmayı sürdürdüğünü ve yatırım portföyünün üçüncü taraf bir finans kuruluşu tarafından yönetildiğini açıklamıştı.