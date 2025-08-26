Trump, bir bakanlığı ''Savaş Bakanlığı'' olarak değiştirecek

Kaynak: ANKA
Trump, bir bakanlığı ''Savaş Bakanlığı'' olarak değiştirecek

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Savunma Bakanlığının adını “Savaş Bakanlığı” olarak değiştirmeyi düşündüğünü açıkladı. Trump, birkaç hafta içinde bu konuda karar verebileceklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile Oval Ofis’te gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, "'Biz ona Savunma Bakanlığı diyoruz ama muhtemelen adını değiştireceğiz. İçimden bir his, bu bakanlığın adını değiştireceğimizi söylüyor'" dedi.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA KISA SÜREDE GELEBİLİR

Trump, Savunma Bakanlığı'nın Birinci ve İkinci Dünya Savaşları döneminde "'Savaş Bakanlığı'" olarak bilindiğini hatırlatarak, "'Bana göre gerçekte de öyle'" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, bu konuda ilgili yetkililerle görüşmeler yaptığını belirterek, "'Birkaç hafta içinde bu ismin değişip değişmeyeceğine dair kararı açıklayabiliriz'" dedi. Trump, daha önceki konuşmalarında da "'Savaş Bakanlığı'" ifadesini kullanmayı tercih ettiğini söylemişti.

