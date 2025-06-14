Trump birkaç saat içinde adeta çark etti: Netanyahu ile neler konuştuğu ortaya çıktı

İsrail’in İran’a başlattığı saldırı sonrası ABD Başkanı Trump’ın yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Trump, saldırı sonrasında yaptığı ilk açıklamada İran ile yapılan müzakerelerin öneminde dikkat çekerken sonrasında ise İsrail’e destek niteliğinde sözler söyledi.

Trump, kendi sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada saldırılardan İran’ı sorumlu tutarak Tahran yönetiminin nükleer anlaşmayı imzalaması gerektiğini söyledi.

Yapılan analizlerde ABD Başkanı Trump’ın yaptığı açıklamalar arasındaki farkın nedeni ile ilgili çarpıcı ifadeler yer aldı. Analistler Trump’ın Cumhuriyetçilerin iki kanadı arasında sıkıştığının altını çizdi. Beyaz Saray’a yakın isimler Cumhuriyetçi Parti içindeki bir kanadın diplomasi ve barıştan yana olduğunu diğer kanadın ise savaş yanlısı bir tutum gösterdiğine dikkat çekti. Analistler, Trump’ın kendisine daha etkileyici gelen taraftan yana tutum gösterdiğini vurguladı.

NETANYAHU İLE NELER KONUŞTUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan ABD basınına göre Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu’nun saldırılar öncesi neler konuştuğunu yazdı. Buna göre, ilk yaptığı açıklamada saldırıdan haberi olduğunu vurgulayan Trump, İran’ın vurulmasına karşı çıkmasına rağmen Netanyahu tarafından ikna edildi. İki lider arasında Perşembe günü yapılan son görüşmede Netanyahu Trump’a o günün “İran’a anlaşma yapmak için verdiği 60 günün son günü” olduğunu hatırlattı ve İsrail’in artık bekleyemeyeceğini söyledi.

Trump, bunun üzerine, ABD’nin “İsrail’in önünde durmayacağını” söyledi ancak ABD ordusunun herhangi bir saldırı operasyonuna yardım etmeyeceğini sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio İsrail’in saldırılarının hemen ardından yaptığı açıklamada ABD’nin saldırılarda rol oynamadığını ama İsrail’in saldırılar başlamadan hemen önce ABD’yi bilgilendirdiğini aktarmıştı.

Ancak çatışmanın uzaması durumunda ABD’nin İsrail’e askeri destek vermesinin kaçınılmaz olduğu yönünde yorumlar da yapılıyor.