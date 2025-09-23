Trump, BM kürsüsünde esti gürledi! Örgütü yerin dibine soktu

Trump, BM’yi etkisiz kalmakla suçlayıp, “Yardım eden olmadı, tek gelen yürüyen merdiven oldu” sözleriyle örgüte ağır eleştirilerde bulundu.

'HAMAS'I ÖDÜLLENDİRDİNİZ'

Birleşmiş Milletleri eleştiren Trump, "Sadece 7 ay içinde 7 ayrı savaşa son verdim. 'Bunlar bitirilemez' diyorlardı, bitirdim. Benim yerime BM bunları yapabilirdi. BM yardımcı olmaya bile çalışmadı" ifadelerini kullandı.

Hamas'a da yüklenen ABD Başkanı, "Gazze'de ateşkes için çaba gösterdim, ancak Hamas barış tekliflerini reddediyor. Şu anda Filistin devletini tanımak, 7 Ekim'deki gibi zulmü ödüllendirmek anlamına gelir. Barış isteyenler birleşmelidir: rehineleri hemen serbest bırakın demelidir" dedi ve Filistin'i tanımayacağını ilan etti.

"BM'DEN BANA GELEN TEK ŞEY YÜRÜYEN MERDİVEN"

Konuşmasının devamında Trump, "Bir kez bile bana yardım teklifi için BM'den bir telefon gelmedi. Birçok insanın hayatı kurtuldu. BM'den bana gelen tek şey yürüyen merdiven. BM'nin potansiyeli çok yüksek ama bu potansiyele yaklaşamıyor bile. İsrail'e güçlü mektuplar yazıyorlar ama hep boş laflar. Savaşları çözen şey eylemlerdir, boş laflar değil. Ben buraya ABD'nin dostluk elini uzatmaya geldim. Bize katılmak isteyen tüm uluslara refah vadediyorum." diye konuştu.