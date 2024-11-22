Trump'ın cezası ertelendi

Eski ve müstakbel ABD Başkanı Donald Trump’ın, 2016 başkanlık seçimleri öncesi bir porno yıldızına ödediği sessizlik parasına ilişkin dava süreci uzatıldı. Manhattan’da görülen davada, yargıç Juan Merchan, Trump’ın ceza tarihini belirlemek için yeni bir tarihin açıklanmadığını bildirdi.

Trump, Mayıs ayında jüri tarafından 34 suçlamadan suçlu bulunmuş, iş kayıtlarını sahteleyerek, 2016 seçim kampanyasında cinsel ilişkiyi gizlemeye çalışmıştı. Savcılar, bu eylemin Trump’ın başkanlık yarışını kazanmasına yardımcı olmayı amaçladığını belirtmişti. Trump, cezasının 26 Kasım’da verilmesi beklenirken, bu tarihin erteleneceğini savunmuştu.

Yargıç Merchan, Trump’ın cezasının ertelenmesi talebini kabul ederek, dava sürecinin uzatıldığını duyurdu. Trump’ın avukatları, ABD Anayasası’ndaki başkanlara yönelik geniş dokunulmazlık hakkına atıfta bulunarak, cezanın ertelenmesini istemişti. Yüksek Mahkeme’nin daha önce verdiği bir kararda, başkanların görev süreleri boyunca yaptıkları resmi eylemlerden dolayı yargılanamayacakları belirtilmişti.

Trump, cezanın ertelenmesini bir kazanım olarak görse de, başka davalarda da yargılanıyor. Trump’ın eski avukatı Bill Barr, New York’ta açılan davanın ve diğer davaların tamamen siyasi amaçlarla başlatıldığını öne sürmüştü.

Trump’ın eski başkanlık dönemine dair yürütülen federal davalar da devam etmekte. Birisi, 2020 seçimlerini geçersiz kılma çabalarıyla ilgiliyken, diğeri ise görevdeyken yanlış şekilde sakladığı gizli belgelerle ilgili. Ancak başkanlık dönemi boyunca Trump, bu davaları sonlandırma yetkisine sahip olacak.