Trump, Charlie Kirk için düzenlenen anma törenine katıldı

ABD Başkanı Donald Trump, suikast sonucu öldürülen muhafazakar siyaset yorumcusu Charlie Kirk için Arizona’da düzenlenen anma törenine katıldı.

ABD’nin en tanınmış sağcı siyasi yorumcularından Charlie Kirk anısına Arizona eyaletinin Glendale şehrindeki State Farm Stadyumu’nda gerçekleştirilen anma törenine on binlerce kişi katıldı.
Anma törenine ABD Başkanı Donald Trump, Charlie Kirk’ün eşi Erica Kirk, Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Trump’ın oğlu Donald Trump Jr. gibi birçok tanınmış isim konuşmacı olarak katıldı.

Stadyuma gelişinde "ABD" sloganlarıyla karşılanan Trump, konuşmasının başında "Bugün Amerika, yas, matem ve şok içinde bir ulustur" ifadelerini kullandı.

