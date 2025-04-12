Trump çıldırdı! Bu kez de Çin'e vergiyi sıfırladı

ABD Başkanı Donald Trump asıl hedefi Çin olan ek gümrük vergisi tarifelerini 'ABD'nin kurtuluş günü' adı altında açıklamış dünya ticaretinde dengeler şaşarken uluslararası piyasalar sert tepkiler vermişti.

Çin'de ABD'ye uyguladığı ek vergilerle misilleme yapınca geçtiğimiz hafta vergi savaşlarına sahne olmuştu.

TRUMP BU KEZ DE ÇİN'E VERGİYİ SIFIRLADI

Trump, telefonları, bilgisayarları ve çipleri 'karşılıklı' gümrük vergilerinden muaf tuttu.

Trump yönetimi, akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve diğer elektronik ürünleri karşılıklı gümrük vergilerinden muaf tuttu. Bu adım, tüketicilerin karşılaştığı fiyat şokunu azaltabilir ve Apple ile Samsung gibi elektronik devlerine fayda sağlayabilir.

Muafiyetler, ABD'de üretilmeyen akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, bilgisayar işlemcileri ve yarı iletken üretiminde kullanılan makineler gibi popüler tüketici elektroniği ürünlerini kapsıyor.

Bu vergi muafiyeti geçici olabilir, çünkü bu muafiyetler yakında Çin için farklı ve muhtemelen daha düşük bir vergi oranıyla değiştirilebilir.