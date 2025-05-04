Trump çıldırdı! Bu kez de kendini 'Papa' ilan etti...

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya ve dünyada en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Papa olmak istediğini söyleyen Trump sosyal medyadan yaptığı yeni paylaşımla yine gündemdeki yerini korudu.

KENDİNİ "PAPA" GİBİ GÖSTERDİ

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden, yapay zeka ile oluşturulmuş ve kendisini "Papa" gibi gösteren bir fotoğraf paylaştı.

SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

Beyaz papa kıyafeti içerisinde, Vatikan’a özgü detaylarla tasvir edilen Trump görseli, Washington saatiyle 22.30’da yayımlandıktan sonra sosyal medya hesaplarında hızla yayıldı.

"BİR NUMARALI TERCİHİM OLURDU"

Öte yandan, Geçtiğimiz günlerde bir gazetecinin Katolik dünyasının ruhani liderliğiyle ilgili olarak "Yeni Papa'nın kim olmasını istersiniz?" şeklindeki sorusu üzerine Başkan Trump, gülümseyerek şu yanıtı vermişti:

"Papa olmak isterdim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu. New York'ta çok iyi bir kardinalimiz var, bakalım neler olacağını göreceğiz."