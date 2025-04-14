Trump Çin’den ithal edilen çipler için yeni gümrük tarifesi açıklamayı planlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta ithal yarı iletkenlere (çipler) uygulanacak gümrük vergisi oranını duyuracağını açıkladı. Akıllı telefonlar ve bilgisayarların Çin'e uygulanan karşılıklı tarifelerden muaf tutulması kararından kısa bir süre sonra gelen bu açıklama, ABD medyasına göre muafiyet kararının uzun sürmeyeceğine işaret ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, ithal çiplere uygulanacak gümrük vergisi oranını bu hafta duyuracağını söyledi. Trump, bazı şirketler için esneklik gösterileceğini belirtti. Trump, West Palm Beach’teki malikanesinden Washington’a dönerken Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu işi birçok başka şirketten ayırmak istedik çünkü kendi ülkemizde çiplerimizi, yarı iletkenlerimizi ve diğer şeyleri üretmek istiyoruz" dedi. Trump, akıllı telefonlar gibi bazı ürünlerin muaf tutulup tutulmayacağı konusunda gelen bir soruya, "Belirli bir esneklik göstermeniz gerekir. Hiç kimse bu kadar katı olmamalı" dedi.

Günün erken saatlerinde ABD Başkanı, yarı iletken sektörüne ilişkin bir ulusal güvenlik soruşturması başlatıldığını açıkladı. Sosyal medyada, "Yarı iletkenleri ve tüm elektronik tedarik zincirini yaklaşan Ulusal Güvenlik Tarifesi soruşturmalarında inceliyoruz" dedi.

ABD Başkanı Trump, yarı iletken sektöründe ticareti yeniden düzenlemeyi hedeflediğini daha önce belirtmişti.

Beyaz Saray, cuma günü bazı ürünlerin yüksek maliyetli karşılıklı tarifelerden muaf tutulacağını açıklamıştı. Bu açıklama teknoloji sektörünün iki ülke arasındaki giderek tırmanan ticaret savaşının dışında tutulabileceği ve telefonlar ile dizüstü bilgisayarlar gibi tüketici ürünlerinin uygun fiyatlı kalacağı ve değer kaybeden teknoloji hisselerinin pazartesi günü toparlanacağı yönünde bir umut yaratmıştı.

Ancak muafiyet kararından iki gün sonra gelen bu yeni açıklama, ABD medyasına göre muafiyet kararının da kısa ömürlü olacağına işaret ediyor.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, dün yaptığı açıklamada, Çin’den gelen yarı iletkenler dahil kritik teknoloji ürünlerinin gelecek iki ay içinde özel ve yeni vergilere tabi tutulacağını net bir şekilde ifade etti.

Trump’ın gümrük vergilerine yönelik kararsız tutumu, 2020’deki COVID pandemisinden bu yana Wall Street’te en dalgalı hareketlerin yaşanmasına neden oldu. Standard & Poor's 500 endeksi (.SPX) Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasından bu yana yüzde 10’dan fazla düşüş gösterdi.