Trump, Çin'i ziyaret edeceği tarihi açıkladı!

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gelecek yılın ilk aylarında Çin'e gideceğini duyurdu.



ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Şi ile görüşmesinin verimli geçtiğini vurgulayan Trump, Çin lideriyle ticaret, fentanil, Rusya-Ukrayna Savaşı ve TikTok anlaşması gibi konularda önemli mesafe katettiklerini belirtti.



Trump, açıklamasında, "Devlet Başkanı Şi ile Güney Kore'de ekim sonunda düzenlenecek APEC Zirvesi'nde bir araya gelmemiz, önümüzdeki yılın başında Çin'e gitmem ve Devlet Başkanı Şi'nin de uygun bir zamanda ABD'ye gelmesi konusunda anlaştık" ifadesini kullandı.



ABD ile Çin arasında kısa süre önce anlaşmaya varıldığı kaydedilen TikTok'un satın alınması konusunda ise Trump, "TikTok anlaşmasının onaylanmasından memnuniyet duyuyoruz ve ikimiz de APEC Zirvesi'nde bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

